Круглый стол Россотрудничества о цифровизации русскоговорящих в мире

Участники:
- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил ПОПОВ;
- координатор Центра компетенций по направлению "Кадры и образование" Агентства стратегических инициатив Олег ПОДОЛЬСКИЙ;
- директор по направлению "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика" Андрей СЕЛЬСКИЙ;
- председатель Российского общества "Знание" Любовь ДУХАНИНА;
- председатель правления АНО "Киберстрана" Роман ПОВОЛОЦКИЙ;
- заместитель директора Межотраслевого инжинирингового центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА.
На мероприятии будут подведены итоги грантовой и проектной программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019 году. В середине 2019 года Россотрудничество запустило более 40-ка международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру. В программе приняли участие: Российское общество "Знание", МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет "Иннополис", университет ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация "Кибер Россия", Национальный детский фонд, IBS Group. На мероприятии эксперты расскажут о деталях инновационных проектов, поделятся статистикой реализации и обсудят планы работы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил ПОПОВ;
- координатор Центра компетенций по направлению "Кадры и образование" Агентства стратегических инициатив Олег ПОДОЛЬСКИЙ;
- директор по направлению "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика" Андрей СЕЛЬСКИЙ;
- председатель Российского общества "Знание" Любовь ДУХАНИНА;
- председатель правления АНО "Киберстрана" Роман ПОВОЛОЦКИЙ;
- заместитель директора Межотраслевого инжинирингового центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА.
На мероприятии будут подведены итоги грантовой и проектной программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019 году. В середине 2019 года Россотрудничество запустило более 40-ка международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру. В программе приняли участие: Российское общество "Знание", МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет "Иннополис", университет ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация "Кибер Россия", Национальный детский фонд, IBS Group. На мероприятии эксперты расскажут о деталях инновационных проектов, поделятся статистикой реализации и обсудят планы работы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/