Круглый стол Россотрудничества о цифровизации русскоговорящих в мире

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16 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Россия для мира: цифровизация русскоговорящего населения за рубежом".