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Круглый стол Россотрудничества о цифровизации русскоговорящих в мире
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РИА Новости

Круглый стол Россотрудничества о цифровизации русскоговорящих в мире

14:52 11.12.2019 (обновлено: 14:53 11.12.2019)
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16 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Россия для мира: цифровизация русскоговорящего населения за рубежом".
Участники:
- руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил ПОПОВ;
- координатор Центра компетенций по направлению "Кадры и образование" Агентства стратегических инициатив Олег ПОДОЛЬСКИЙ;
- директор по направлению "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика" Андрей СЕЛЬСКИЙ;
- председатель Российского общества "Знание" Любовь ДУХАНИНА;
- председатель правления АНО "Киберстрана" Роман ПОВОЛОЦКИЙ;
- заместитель директора Межотраслевого инжинирингового центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА.

На мероприятии будут подведены итоги грантовой и проектной программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2019 году. В середине 2019 года Россотрудничество запустило более 40-ка международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру. В программе приняли участие: Российское общество "Знание", МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет "Иннополис", университет ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация "Кибер Россия", Национальный детский фонд, IBS Group. На мероприятии эксперты расскажут о деталях инновационных проектов, поделятся статистикой реализации и обсудят планы работы.

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