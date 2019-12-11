В Варшаве произошла серьезная авария на теплосети

ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Серьезная авария теплосети произошла в Варшаве, мэр созвал кризисный штаб, передает корреспондент РИА Новости.
Повреждение трубы центрального отопления с горячей водой произошло на улице Повсиньской в центре Варшавы. В настоящее время улица и некоторые соседние перекрыты. Над проезжей частью поднимаются клубы пара.
Dzieje się na Mokotowie. Idzikowskiego i Powsińska. pic.twitter.com/ZaA3tl87bx— Michał Wróblewski (@wroblewski_m) December 11, 2019
На улице образовались большие автомобильные пробки. Из-за того, что по проезжей части разливается горячая вода, некоторые пассажиры автомобилей не могут самостоятельно их покинуть. Пассажирам помогают прибывшие на место спасатели.
В связи с чрезвычайной ситуацией мэр города Рафал Тшасковский принял решение об организации кризисного штаба.
OMG, obczajcie zdjęcia z lotu ptaka awarii na #Powsińskahttps://t.co/S7RgzvUYbS pic.twitter.com/bw7hAfTuwP— Michał Wojtczuk (@MichaWojtcz) December 11, 2019
Опрошенные корреспондентом РИА Новости жители Варшавы из различных районов пока не жалуются на отсутствие отопления.
При этом коммунальщики пока не называют причин аварии, сроков ее устранения и возможных последствий.
Powsińska teraz 😳😳😳 pic.twitter.com/WE7ztPAULh— Jan Popławski (@janpoplawski) December 11, 2019