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В Варшаве произошла серьезная авария на теплосети
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РИА Новости

В Варшаве произошла серьезная авария на теплосети

13:33 11.12.2019 (обновлено: 14:00 11.12.2019)
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© Фото : Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy / mł. bryg. M. StrzyżowskiНа месте крупной коммунальной аварии в Варшаве, Польша
На месте крупной коммунальной аварии в Варшаве, Польша
© Фото : Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy / mł. bryg. M. Strzyżowski
ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Серьезная авария теплосети произошла в Варшаве, мэр созвал кризисный штаб, передает корреспондент РИА Новости.
Повреждение трубы центрального отопления с горячей водой произошло на улице Повсиньской в центре Варшавы. В настоящее время улица и некоторые соседние перекрыты. Над проезжей частью поднимаются клубы пара.
На улице образовались большие автомобильные пробки. Из-за того, что по проезжей части разливается горячая вода, некоторые пассажиры автомобилей не могут самостоятельно их покинуть. Пассажирам помогают прибывшие на место спасатели.
В связи с чрезвычайной ситуацией мэр города Рафал Тшасковский принял решение об организации кризисного штаба.
Опрошенные корреспондентом РИА Новости жители Варшавы из различных районов пока не жалуются на отсутствие отопления.
При этом коммунальщики пока не называют причин аварии, сроков ее устранения и возможных последствий.
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Рафал ТшасковскиВаршаваВ мире
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