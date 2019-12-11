В Варшаве произошла серьезная авария на теплосети

На месте крупной коммунальной аварии в Варшаве, Польша

© Фото : Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy / mł. bryg. M. Strzyżowski На месте крупной коммунальной аварии в Варшаве, Польша

ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Серьезная авария теплосети произошла Серьезная авария теплосети произошла в Варшаве , мэр созвал кризисный штаб, передает корреспондент РИА Новости.

Повреждение трубы центрального отопления с горячей водой произошло на улице Повсиньской в центре Варшавы. В настоящее время улица и некоторые соседние перекрыты. Над проезжей частью поднимаются клубы пара.

Dzieje się na Mokotowie. Idzikowskiego i Powsińska. pic.twitter.com/ZaA3tl87bx — Michał Wróblewski (@wroblewski_m) December 11, 2019

На улице образовались большие автомобильные пробки. Из-за того, что по проезжей части разливается горячая вода, некоторые пассажиры автомобилей не могут самостоятельно их покинуть. Пассажирам помогают прибывшие на место спасатели.

В связи с чрезвычайной ситуацией мэр города Рафал Тшасковский принял решение об организации кризисного штаба.

Опрошенные корреспондентом РИА Новости жители Варшавы из различных районов пока не жалуются на отсутствие отопления.