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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T13:28+0300
https://ria.ru/20191211/1562254696.html
Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари
https://cdn22.img.ria.ru/images/156010/17/1560101744_0:80:3021:1779_1036x0_80_0_0_1984fa711324163806d0cd00d69d5a31.jpg
РИА Новости

Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари

13:28 11.12.2019
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© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные недалеко от границы с Сирией
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что операция Турции на севере Сирии ведет к тюркизации региона, Дамаск поднимал этот вопрос в ходе переговоров в Нур-Султане.
"Процесс тюркизации севера Сирии - мы говорили об этом в Астане, мы говорили о процессе тюркизации в Сирии, в северной части. Потому что они развешивают турецкие флаги, устанавливают свое расписание в школах, они также назначают турков на управляющие должности и изменяют процесс вразрез с международным правом", - заявил Джаафари.
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Он отметил, что турецкие власти делают это прямо сейчас.
"Другие действия, которые показывают плохие намерения Турция в отношении северной части Сирии, это широко обсуждалось в ходе наших переговоров. Мы объяснили угрозы и опасность таких действий Турции, мы также говорили о краже сирийских памятников, мы сообщили об этом в штаб-квартиру в Нью-Йорке, в ЮНЕСКО", - добавил Джаафари.
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Во встрече участвуют делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей во встрече принимает участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.
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Война в СирииНур-СултанГейр ПедерсенБашар ДжаафариТурцияСирияООНВ мире
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