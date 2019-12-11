Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари

НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Постпред Сирии при ООН Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что операция Турции на севере Сирии ведет к тюркизации региона, Дамаск поднимал этот вопрос в ходе переговоров в Нур-Султане.

"Процесс тюркизации севера Сирии - мы говорили об этом в Астане, мы говорили о процессе тюркизации в Сирии, в северной части. Потому что они развешивают турецкие флаги, устанавливают свое расписание в школах, они также назначают турков на управляющие должности и изменяют процесс вразрез с международным правом", - заявил Джаафари.

Он отметил, что турецкие власти делают это прямо сейчас.

"Другие действия, которые показывают плохие намерения Турция в отношении северной части Сирии, это широко обсуждалось в ходе наших переговоров. Мы объяснили угрозы и опасность таких действий Турции, мы также говорили о краже сирийских памятников, мы сообщили об этом в штаб-квартиру в Нью-Йорке, в ЮНЕСКО", - добавил Джаафари.

Четырнадцатый раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате продолжается в Нур-Султане в среду.