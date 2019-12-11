РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T13:52+0300
https://ria.ru/20191211/1562254571.html
Росфинмониторинг за год закрыл 25 "отмывочных" площадок
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:0:2868:1613_1036x0_80_0_0_f1f5a44bfd2ca246af89f4d3f29dab44.jpg
РИА Новости

Росфинмониторинг за год закрыл 25 "отмывочных" площадок

13:25 11.12.2019 (обновлено: 13:52 11.12.2019)
12224
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Листы с денежными купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
Благодаря совместным действиям ведомства, Центробанка, ФСБ, МВД и Генпрокуратуры в правоохранительные органы переданы материалы на 51 миллиард рублей, добавил он.
Здание Центрального банка РФ в Москве
2 декабря, 11:20
В ЦБ сформируют базу гаджетов для борьбы с отмыванием денег
Основными проблемными зонами глава Росфинмониторинга назвал кредитно-финансовую и бюджетную сферы.
"Главные риски — это коррупция, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма", — сказал он.
Кроме того, с января по октябрь банки смогли сократить на 52 процента объем сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания средств.
"Банкам с помощью заградительных мер удалось пресечь вывод в теневой оборот порядка 880 миллиардов рублей", – сказал Чиханчин.
При этом, отметил он, представители бизнеса довольно часто жалуются на то, что банки пользуются заградительными мерами необоснованно. Специальная межведомственная комиссия рассмотрела около 200 жалоб от клиентов кредитных организаций, но оказалось, что в 60 процентах случаев решения банками были приняты правильно.
"Часть таких обнальщиков в дальнейшем не обращалась в банки, а часть решила действовать в обход заградительных банковских мер", — рассказал глава Роснинмониторинга.
Мужчина считает деньги
29 июля, 12:54
В России предложили создать реестр лиц, подозреваемых в отмывании денег
Он описал одну из самых популярных схем, которой пользуются преступники для обналичивания незаконных средств: компания перечисляет деньги на единый казначейский счет с назначением оплаты налогов, затем счет, с которого переводились перечисления, закрывается, а плательщик либо тот, в пользу кого совершался перевод, обращается с заявлением о возврате средств либо как ошибочно уплаченных, либо как переплаты по налогам.
Чиханчин также отметил, что России удалось выстроить эффективный механизм противодействия отмыванию преступных доходов и национальная антиотмывочная система успешно прошла проверку ФАТФ.
"В целом результаты оценки соответствуют роли нашей страны как одного из главных лидеров международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", — заключил он.
3452005
Обсудить 2
Юрий ЧиханчинРосфинмониторингРоссияЭкономика
Рекомендуем
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Опубликовано видео поражения цели Калибром в Черном море
Опубликовано видео уничтожения цели "Калибром" в Черном море
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
У берегов Японии нашли пустой пропавшую российскую лодку
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Появилось видео задержания сторонника "Правого сектора"* в Мурманске
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Полицейский
В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов в Новосибирске
Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться
Дмитрий Песков
Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Первый в мире коммерческий самолет компании Harbour Air Seaplanes, полностью работающий на электроэнергии
В Канаде совершил полет самолет, полностью работающий на электричестве
Пациентка в поликлинике
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже, пишут СМИ
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31Четверть россиян боится увольнения, показал опрос
09:30Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Лента новостейМолния