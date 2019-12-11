Росфинмониторинг за год закрыл 25 "отмывочных" площадок

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. C начала года C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.

Благодаря совместным действиям ведомства, Центробанка, ФСБ, МВД и Генпрокуратуры в правоохранительные органы переданы материалы на 51 миллиард рублей, добавил он.

Основными проблемными зонами глава Росфинмониторинга назвал кредитно-финансовую и бюджетную сферы.

"Главные риски — это коррупция, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма", — сказал он.

Кроме того, с января по октябрь банки смогли сократить на 52 процента объем сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания средств.

"Банкам с помощью заградительных мер удалось пресечь вывод в теневой оборот порядка 880 миллиардов рублей", – сказал Чиханчин.

При этом, отметил он, представители бизнеса довольно часто жалуются на то, что банки пользуются заградительными мерами необоснованно. Специальная межведомственная комиссия рассмотрела около 200 жалоб от клиентов кредитных организаций, но оказалось, что в 60 процентах случаев решения банками были приняты правильно.

"Часть таких обнальщиков в дальнейшем не обращалась в банки, а часть решила действовать в обход заградительных банковских мер", — рассказал глава Роснинмониторинга.

Он описал одну из самых популярных схем, которой пользуются преступники для обналичивания незаконных средств: компания перечисляет деньги на единый казначейский счет с назначением оплаты налогов, затем счет, с которого переводились перечисления, закрывается, а плательщик либо тот, в пользу кого совершался перевод, обращается с заявлением о возврате средств либо как ошибочно уплаченных, либо как переплаты по налогам.

Чиханчин также отметил, что России удалось выстроить эффективный механизм противодействия отмыванию преступных доходов и национальная антиотмывочная система успешно прошла проверку ФАТФ.