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Эксперт рассказал о международных договорах, находящихся под угрозой
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РИА Новости

Эксперт рассказал о международных договорах, находящихся под угрозой

13:24 11.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДоцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко
Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко
© РИА Новости / Антон Денисов
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Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следующими международными соглашениями, которые могут столкнуться с угрозой распада, могут стать договор об открытом небе и ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
"В общем-то уже сейчас становится понятно, что если у нас полностью рухнул режим по ракетам средней и меньшей дальности, следующим будет не продлен Пражский договор (СНВ-3 ред.) в том числе из-за намерения США модифицировать свою ядерную триаду, а что дальше? Следующей жертвой, видимо, станет договор открытого неба, об этом уже идут дебаты в США. Затем следующим... окончательно рухнет ДВЗЯИ и все, что с ним связано", - заявил он на круглом столе "Российско-американские переговоры в Вашингтоне: есть ли точки соприкосновения?" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Политолог пояснил, что хотя ДВЗЯИ не ратифицирован США, уже создается международная система мониторинга, которая как раз и может попасть под удар.
"Следующим, наверное, встанет вопрос, а сохранится ли ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия – ред.) в его нынешнем качестве. Путь не сегодня, а лет через 10-15 вопрос вполне может быть так поставлен", - добавил он.
Если эти соглашения действительно перестанут существовать, ситуация в мире будет аналогична середине 1960-х годов, когда не существовало "никаких страховочных механизмов", считает Фененко.
В плане двусторонних отношений России и США отказ от диалога по вопросам стратегической стабильности может привести к тому, что двум странами просто не о чем будет разговаривать, предостерегает эксперт.
"Какая у нас повестка может быть с США, если у нас нет контроля над вооружениями. Контроль над вооружениями - плохой или хороший - был 80, а то и 90% нашего диалога. Если у нас этого нет, то о чем нам дальше вести диалог с США?", - заявил он, отметив, что по Ближнему Востоку и Латинской Америке, например, позиции Москвы и Вашингтона полярны.
Фененко также не исключает, что в перспективе ситуация может прийти если не к разрыву, то к снижению уровня дипломатических отношений.
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Договор об открытом небеАлексей ФененкоДоговор СНВ-3Договор о нераспространении ядерного оружияРоссияСШАВ мире
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