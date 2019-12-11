Эксперт рассказал о международных договорах, находящихся под угрозой

"В общем-то уже сейчас становится понятно, что если у нас полностью рухнул режим по ракетам средней и меньшей дальности, следующим будет не продлен Пражский договор ( СНВ-3 ред.) в том числе из-за намерения США модифицировать свою ядерную триаду, а что дальше? Следующей жертвой, видимо, станет договор открытого неба, об этом уже идут дебаты в США. Затем следующим... окончательно рухнет ДВЗЯИ и все, что с ним связано", - заявил он на круглом столе "Российско-американские переговоры в Вашингтоне: есть ли точки соприкосновения?" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Политолог пояснил, что хотя ДВЗЯИ не ратифицирован США, уже создается международная система мониторинга, которая как раз и может попасть под удар.

"Следующим, наверное, встанет вопрос, а сохранится ли ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия – ред.) в его нынешнем качестве. Путь не сегодня, а лет через 10-15 вопрос вполне может быть так поставлен", - добавил он.

Если эти соглашения действительно перестанут существовать, ситуация в мире будет аналогична середине 1960-х годов, когда не существовало "никаких страховочных механизмов", считает Фененко.

В плане двусторонних отношений России и США отказ от диалога по вопросам стратегической стабильности может привести к тому, что двум странами просто не о чем будет разговаривать, предостерегает эксперт.

"Какая у нас повестка может быть с США, если у нас нет контроля над вооружениями. Контроль над вооружениями - плохой или хороший - был 80, а то и 90% нашего диалога. Если у нас этого нет, то о чем нам дальше вести диалог с США?", - заявил он, отметив, что по Ближнему Востоку и Латинской Америке, например, позиции Москвы и Вашингтона полярны.