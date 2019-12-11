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В Минпромторге заявили, что маркировка товаров не приведет к росту цен
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РИА Новости

В Минпромторге заявили, что маркировка товаров не приведет к росту цен

13:21 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Запускаемая в России обязательная маркировка ряда товаров средствами идентификации не приведет к росту цен, заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Отвечая на вопрос, приведет ли маркировка к повышению цен на товары, Евтухов сказал: "На наш взгляд, нет, не приведет. И не привела на сегодняшний день".
"Мы рассчитываем на то, что это приведет, наоборот, к незначительному, но снижению цены. Мы обеляем рынок, создаем правильную конкуренцию", - добавил он.
Во вторник в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор информационной системы маркировки товаров) заявили РИА Новости, что маркировка товаров не стала причиной роста цен или сокращения ассортимента ни в одной из отраслей, где она была введена.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви, с 1 декабря - парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности.
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Центр развития перспективных технологийМинистерство промышленности и торговли РФВиктор ЕвтуховМоскваРоссияЭкономика
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