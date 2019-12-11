В Минпромторге заявили, что маркировка товаров не приведет к росту цен

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Запускаемая в России обязательная маркировка ряда товаров средствами идентификации не приведет к росту цен, заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Запускаемая в России обязательная маркировка ряда товаров средствами идентификации не приведет к росту цен, заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов

Отвечая на вопрос, приведет ли маркировка к повышению цен на товары, Евтухов сказал: "На наш взгляд, нет, не приведет. И не привела на сегодняшний день".

"Мы рассчитываем на то, что это приведет, наоборот, к незначительному, но снижению цены. Мы обеляем рынок, создаем правильную конкуренцию", - добавил он.

Во вторник в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор информационной системы маркировки товаров) заявили РИА Новости, что маркировка товаров не стала причиной роста цен или сокращения ассортимента ни в одной из отраслей, где она была введена.