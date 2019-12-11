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Аэропорт Ливерпуля временно закрыли из-за ЧП с частным самолетом
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РИА Новости

Аэропорт Ливерпуля временно закрыли из-за ЧП с частным самолетом

13:20 11.12.2019
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© Flickr / Andrew MaloneАэропорт
Аэропорт
© Flickr / Andrew Malone
Аэропорт. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Аэропорт Ливерпуля временно прекратил прием и отправку рейсов после того, как частный самолет, на борту которого находились четыре человека, съехал с взлетно-посадочной полосы, сообщает газета Guardian cо ссылкой на официального представителя аэропорта.
Инцидент с самолетом произошел около 6.00 утра (9.00 мск) в среду. По словам официального представителя аэропорта, на борту воздушного судна находились три члена экипажа и один пассажир, в результате происшествия никто не пострадал.
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"Пострадавших не было, взлетно-посадочная полоса, как ожидается, будет закрыта до вечера, пока службы аэропорта разбираются с инцидентом. Мы рекомендуем всем пассажирам, вылетающим из аэропорта сегодня, связаться со своей авиакомпанией для получения последней информации", - заявил он.
Как отмечает издание, в связи с инцидентом несколько рейсов из Зальцбурга, Дублина и аэропорта Острова Мэн были направлены в Манчестер, несколько рейсов из Белфаста и Амстердама отменены.
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