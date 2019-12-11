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Google назвал самые популярные мемы года
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РИА Новости

Google назвал самые популярные мемы года

13:20 11.12.2019
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© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самыми популярными мемами 2019 года среди россиян стали "Зона 51", "Кодзима гений" и "Темная тема", следует из исследования поисковой системы Google Россия "Год в поиске".
Согласно представленной подборке, в топ-5 самых популярных мемов этого года попали "Зона 51", "Кодзима гений", "Темная тема", "Кот за столом" и "Киану Ривз". Россияне также активно искали в этом году "Чикибамбони", "Колыван", "Хомяк", "Яйцо" и "Майк Вазовски".
Словарь
10 декабря, 09:46
Словарь Уэбстера назвал слово года
Интернет-мем — изображение или другой визуальный контент в сети, который содержит ироническую или остроумную шутку.
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GoogleРоссияОбщество
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