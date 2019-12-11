Google назвал самые популярные мемы года

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самыми популярными мемами 2019 года среди россиян стали "Зона 51", "Кодзима гений" и "Темная тема", следует из исследования поисковой системы Google Россия "Год в поиске".

Согласно представленной подборке, в топ-5 самых популярных мемов этого года попали "Зона 51", "Кодзима гений", "Темная тема", "Кот за столом" и "Киану Ривз". Россияне также активно искали в этом году "Чикибамбони", "Колыван", "Хомяк", "Яйцо" и "Майк Вазовски".