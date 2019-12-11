Педерсен в 2020 году планирует посетить Москву, Анкару и Тегеран

НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что в 2020 году планирует посетить Москву, Анкару и Тегеран.
"Я надеюсь, что скоро смогу посетить Дамаск... я также провел хорошие переговоры с делегациями России, Ирана и Турции. В новом году я также планирую посетить три столицы (этих стран – прим. ред.)", - сказал он журналистам.
10 декабря, 07:40Война в СирииПедерсен надеется на скорый визит в Дамаск
Ранее Педерсен говорил, что намерен обсудить до конца года в Дамаске проведение новой встречи конституционного комитета САР, но дата визита ещё не определена.