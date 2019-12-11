РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T13:18+0300
https://ria.ru/20191211/1562254151.html
Педерсен в 2020 году планирует посетить Москву, Анкару и Тегеран
https://cdn23.img.ria.ru/images/154965/13/1549651311_0:0:2915:1641_1036x0_80_0_0_5b8d4e398fc508cbe9b82790e5b58c4e.jpg
РИА Новости

Педерсен в 2020 году планирует посетить Москву, Анкару и Тегеран

13:18 11.12.2019
151
© РИА Новости / Евгений БиятовСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что в 2020 году планирует посетить Москву, Анкару и Тегеран.
"Я надеюсь, что скоро смогу посетить Дамаск... я также провел хорошие переговоры с делегациями России, Ирана и Турции. В новом году я также планирую посетить три столицы (этих стран – прим. ред.)", - сказал он журналистам.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
10 декабря, 07:40Война в Сирии
Педерсен надеется на скорый визит в Дамаск
Ранее Педерсен говорил, что намерен обсудить до конца года в Дамаске проведение новой встречи конституционного комитета САР, но дата визита ещё не определена.
130000
Обсудить 0
Гейр ПедерсенМоскваТегеран (город)ООНАнкараВ мире
Рекомендуем
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари
Аэропорт
Аэропорт Ливерпуля временно закрыли из-за ЧП с частным самолетом
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
В ЛНР надеются, что на встрече в Минске согласуют дату обмена пленными
Башар Аль-Джаафари
Дамаск намерен вернуть контроль над сирийской территорией, занятой США
Логотип Google
Google назвал самые популярные мемы года
Экоактивистка Грета Тунберг
Тунберг обвинила политиков в пиаре на борьбе с изменениями климата
Украинский журналист Сергей Томиленко
На Украине предложили отменить запрет на въезд российским журналистам
Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко
Эксперт рассказал о международных договорах, находящихся под угрозой
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
В Минпромторге заявили, что маркировка товаров не приведет к росту цен
Министр обороны Греции Панос Камменос на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Экс-министр обороны Греции Камменос назвал преступлением признание ПЦУ
Нур-Султан
Следующая встреча в "астанинском" формате по Сирии состоится в марте
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Киев не подтвердил списки на обмен пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде
В Ираке за месяц протестов погибли порядка 170 человек, сообщили в ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия будет адекватно реагировать на недружественные действия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
Лента новостейМолния