В ЛНР надеются, что на встрече в Минске согласуют дату обмена пленными

ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева выразила надежду, что дату обмена удерживаемыми удастся согласовать на заседании подгруппы в Минске 18 декабря.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.
"Восемнадцатого декабря в Минске состоится заседание гуманитарной группы. Мы рассчитываем, что на данном заседании будет все-таки согласована дата обмена и будут согласованы списки людей, которые будут участвовать в обмене, сама встреча покажет результат", - сказала Кобцева журналистам.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.