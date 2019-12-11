В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины

"Десятого декабря в поле вблизи автобусной остановки в деревне Никифорово городского округа Лосино-Петровский без головы обнаружено тело 37-летнего москвича, давность наступления смерти которого около суток... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Убийство", — говорится в сообщении.