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В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины
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РИА Новости

В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины

13:15 11.12.2019 (обновлено: 15:59 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Обезглавленное тело москвича обнаружено в поле недалеко от автобусной остановки в подмосковной деревне Никифорово, заведено дело об убийстве, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.
"Десятого декабря в поле вблизи автобусной остановки в деревне Никифорово городского округа Лосино-Петровский без головы обнаружено тело 37-летнего москвича, давность наступления смерти которого около суток... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Убийство", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, накануне мужчина отправился в лес для фотосъемки животных.
Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, назначено проведение судмедэкспертизы. Кроме того, проводится необходимый комплекс следственных действий для установления причастного к убийству.
Полицейский
10 декабря, 15:42
В Екатеринбурге подозреваемый сознался в убийстве двух девушек
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Московская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Не на тех животных нарвался.
11 декабря, 16:40
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