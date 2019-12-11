В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Обезглавленное тело москвича обнаружено в поле недалеко от автобусной остановки в подмосковной деревне Никифорово, заведено дело об убийстве, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.
"Десятого декабря в поле вблизи автобусной остановки в деревне Никифорово городского округа Лосино-Петровский без головы обнаружено тело 37-летнего москвича, давность наступления смерти которого около суток... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Убийство", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, накануне мужчина отправился в лес для фотосъемки животных.
Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, назначено проведение судмедэкспертизы. Кроме того, проводится необходимый комплекс следственных действий для установления причастного к убийству.
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