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Тунберг обвинила политиков в пиаре на борьбе с изменениями климата
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РИА Новости

Тунберг обвинила политиков в пиаре на борьбе с изменениями климата

13:15 11.12.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Экоактивистка Грета Тунберг . Архивное фото
МАДРИД, 11 дек – РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг в Мадриде обвинила политиков в том, что они не делают достаточно для борьбы с климатическими изменениями, а занимаются умными подсчетами и пиаром.
"Необходимой политики на сегодняшний день не существует, несмотря на то, что вы можете услышать от мировых лидеров. Я считаю, что самая большая опасность не в бездействии, а в том, что когда политики говорят о том, что что-то делается, ничего практически не делается, помимо умных подсчетов и пиара", - заявила активистка на климатической конференции COP25 в Мадриде.
Она призвала к "реальному сокращению выбросов", однако просто сокращений, по мнению активистки, недостаточно. "Выбросы парниковых газов должны быть прекращены. Углерод мы должны оставить в земле. Устанавливать определенные сроки и говорить, что что-то делается – от этого больше вреда, чем пользы, поскольку необходимых изменений нет", - сказала Тунберг.
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Она добавила, что группа богатых стран "дала обязательства сократить свои выбросы парниковых газов на столько-то процентов к такому-то дню, стать климатически нейтральными через какое-то количество лет". По ее словам, "это может казаться впечатляющим" и "намерение хорошее", но этого недостаточно и это "не лидерство".
Школьница также заявила, что 100 компаний мира несут ответственность за 71% мировых выбросов. По ее словам, с момента принятия Парижского соглашения банки вложили 1,9 триллиона долларов в ископаемое топливо, страны G20 представляют 80% выбросов, 10% самого богатого населения производит половину выбросов углекислого газа, в то время как 50% населения производит только десятую часть. "Как вы реагируете на эти цифры, не чувствуя долю паники, как реагируете на то обстоятельство, что практически ничего не делается, не испытывая гнева?" - добавила школьница.
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Она заявила, что люди должны понять, что речь идет о реальном кризисе, осознать, что на самом деле происходит, и оказывать давление на людей у власти, чтобы они предпринимали реальные действия.
"Наши лидеры не ведут себя как в чрезвычайной ситуации. В чрезвычайной ситуации они меняют свое поведение. Если ребенок сидит на дороге и к нему приближается на полной скорости машину, вы бежите немедленно, чтобы его спасти", - сказала активистка.
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Берегите природу, мать вашу! До чего может довести ТунбергОтказавшись от самолетов, автомобилей и телефонов, вы, наверное, немного снизите выбросы CO2. В ООН предлагают пойти дальше и перестать добывать нефть. Ну а потом можно просто сравнять все города с землей, чтобы планета отдохнула.
По ее словам, признаки надежды в борьбе с климатическими изменениями исходят не от правительств или корпораций, а от людей, которые "начали просыпаться", и "люди могут изменить и готовы изменить". "Все большие изменения в нашей истории исходили от людей", – заявила активистка.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.
Среди участников встречи – главы государств и правительств, министры, бизнесмены, эксперты, представители общественных организаций, экоактивисты.
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