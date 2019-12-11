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Медведев предложил главе нацсобрания Вьетнама обсудить взаимодействие
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РИА Новости

Медведев предложил главе нацсобрания Вьетнама обсудить взаимодействие

13:14 11.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган предложил обсудить развитие российско-вьетнамского взаимодействия, которое является стратегическим и очень важным для обеих стран.
"Сейчас у нас есть возможность обсудить некоторые вопросы межпарламентского диалога, хотя вы их уже обсуждаете, и конечно поговорить в целом о развитии российско-вьетнамского взаимодействия, которое безусловно является стратегическим и очень важным для наших стран", - сказал Медведев.
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Он отметил, что это первый визит Нгуен Тхи Ким Нган в качестве председателя Национального собрания Вьетнама в Россию и выразил надежду, что он пройдет интересно.
"Вы уже в Казани были, уже встретились с вашими коллегами, во всяком случае, с госпожой (спикером Совфеда Валентиной - ред.) Матвиенко. У вас также будет встреча с руководством нижней палаты", - сказал премьер-министр РФ.
"И я очень рад встретиться с вами. Вспоминаю нашу встречу в ноябре 2018 года в Ханое. И пользуясь этой возможностью прошу передать привет и наилучшие пожелания президенту, генеральному секретарю Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и моему коллеге, премьер-министру Нгуен Суан Фуку", - добавил Медведев.
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань
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Нгуен Тхи Ким НганДмитрий МедведевВьетнамРоссияПолитика
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