Медведев предложил главе нацсобрания Вьетнама обсудить взаимодействие

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер РФ Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган предложил обсудить развитие российско-вьетнамского взаимодействия, которое является стратегическим и очень важным для обеих стран.

"Сейчас у нас есть возможность обсудить некоторые вопросы межпарламентского диалога, хотя вы их уже обсуждаете, и конечно поговорить в целом о развитии российско-вьетнамского взаимодействия, которое безусловно является стратегическим и очень важным для наших стран", - сказал Медведев.

Он отметил, что это первый визит Нгуен Тхи Ким Нган в качестве председателя Национального собрания Вьетнама в Россию и выразил надежду, что он пройдет интересно.

"Вы уже в Казани были, уже встретились с вашими коллегами, во всяком случае, с госпожой (спикером Совфеда Валентиной - ред.) Матвиенко. У вас также будет встреча с руководством нижней палаты", - сказал премьер-министр РФ.