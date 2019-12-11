РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T13:12+0300
https://ria.ru/20191211/1562253764.html
Дамаск намерен вернуть контроль над сирийской территорией, занятой США
https://cdn24.img.ria.ru/images/105781/87/1057818784_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_a35a3442385e33465f26e663cf834904.jpg
РИА Новости

Дамаск намерен вернуть контроль над сирийской территорией, занятой США

13:12 11.12.2019
1201
© РИА Новости / Владимир ТрефиловБашар Аль-Джаафари
Башар Аль-Джаафари
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Башар Аль-Джаафари
НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Дамаск намерен вернуть суверенитет над всеми территориями на севере и востоке страны, в том числе над теми районами, которые сейчас контролируются США, заявил в среду постпред Сирии в ООН Башар Джаафари.
"Идлиб - это сирийская территория, и сирийское правительство намерено освободить весь этот район от присутствия террористов так же, как и другие районы страны, которые находятся под иностранной оккупацией, то есть территории, оккупированные сейчас Турцией и США. И, конечно же, не забудьте Голанские высоты, оккупированные Израилем", - сказал Джаафари по итогам встречи в "астанинском" формате в столице Казахстана.
Он подчеркнул, что "будущее Идлиба для нас очевидно: там не должно быть иностранного террористического присутствия, которое подкрепляется со стороны США, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии".
"У нас нет другого выбора, кроме как освободить эти территории", - добавил Джаафари.
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
Вчера, 12:20Война в Сирии
МИД Сирии призвал прекратить односторонние санкции против республики
503901027
Обсудить 2
Война в СирииВойна в СирииБашар ДжаафариСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
И это правильно и законно. И Идлиб, и Голаны - территория Сирии - должны быть возвращены законному суверенному государству без всяких условий и выкручивания рук.
11 декабря, 13:18
lyuda.terenteva.55
800005
Рекомендуем
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари
Сирийские военные
Сирийская армия сбила боевой беспилотник террористов на западе Хамы
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Турции
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил, что США должны покинуть Сирию
Украинский журналист Сергей Томиленко
На Украине предложили отменить запрет на въезд российским журналистам
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия будет адекватно реагировать на недружественные действия
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Флаги ДНР в Донецке
В ДНР заявили об успешных испытаниях новой системы ПВО
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Сирийская оппозиция заявила о поддержке турецкой операции в Сирии
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Вооруженная оппозиция Сирии обсудила работу конституционного комитета
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
МИД Сирии призвал прекратить односторонние санкции против республики
Министерство иностранных дел Китая
МИД Китая назвал США крупнейшей угрозой для глобальной безопасности
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган могут обсудить саммит по Сирии в Турции
Житель Ракки, чей дом был разрушен в ходе боев между войсками международной коалиции и террористами. 15 октября 2018
Сирийский Дрезден. Зачем российские военные вошли в бывшую столицу ИГ*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
Лента новостейМолния