Дамаск намерен вернуть контроль над сирийской территорией, занятой США

НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Дамаск намерен вернуть суверенитет над всеми территориями на севере и востоке страны, в том числе над теми районами, которые сейчас контролируются США, заявил в среду постпред Сирии в ООН Башар Джаафари.
"Идлиб - это сирийская территория, и сирийское правительство намерено освободить весь этот район от присутствия террористов так же, как и другие районы страны, которые находятся под иностранной оккупацией, то есть территории, оккупированные сейчас Турцией и США. И, конечно же, не забудьте Голанские высоты, оккупированные Израилем", - сказал Джаафари по итогам встречи в "астанинском" формате в столице Казахстана.
Он подчеркнул, что "будущее Идлиба для нас очевидно: там не должно быть иностранного террористического присутствия, которое подкрепляется со стороны США, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии".
"У нас нет другого выбора, кроме как освободить эти территории", - добавил Джаафари.