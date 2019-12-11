Дамаск намерен вернуть контроль над сирийской территорией, занятой США

"Идлиб - это сирийская территория, и сирийское правительство намерено освободить весь этот район от присутствия террористов так же, как и другие районы страны, которые находятся под иностранной оккупацией, то есть территории, оккупированные сейчас Турцией и США. И, конечно же, не забудьте Голанские высоты, оккупированные Израилем", - сказал Джаафари по итогам встречи в "астанинском" формате в столице Казахстана.