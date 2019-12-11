Ушла из жизни создатель "Радионяни" Елена Лебедева

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Основатель и автор одной из самых известных и популярных детских программ на советском радио "Радионяня" Елена Лебедева ушла из жизни, похороны пройдут 14 декабря на Ваганьковском кладбище, сообщили РИА Новости родственники журналистки.

"Радионяня" — образовательная программа для младших школьников на Всесоюзном радио, которая выходила в 1970-1980-х годах. Авторами передач были Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, Лион Измайлов, Ефим Смолин и многие другие поэты и писатели. Ведущими - участники популярного эстрадного дуэта Александр Левенбук и Александр Лившиц, а также Николай Владимирович Литвинов.