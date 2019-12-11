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Ушла из жизни создатель "Радионяни" Елена Лебедева
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РИА Новости

Ушла из жизни создатель "Радионяни" Елена Лебедева

13:11 11.12.2019
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинРуководители и ведущие радиопередачи "Радионяня" готовят очередной выпуск в студии.
Руководители и ведущие радиопередачи Радионяня готовят очередной выпуск в студии.
© РИА Новости / Олег Ласточкин
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Основатель и автор одной из самых известных и популярных детских программ на советском радио "Радионяня" Елена Лебедева ушла из жизни, похороны пройдут 14 декабря на Ваганьковском кладбище, сообщили РИА Новости родственники журналистки.
Елена Лебедева – ветеран Великой Отечественной войны, член союза журналистов и герой труда – ушла из жизни 10 декабря.
"Похороны пройдут в субботу 14 декабря на Ваганьковском кладбище", - рассказали родственники Лебедевой.
"Радионяня" — образовательная программа для младших школьников на Всесоюзном радио, которая выходила в 1970-1980-х годах. Авторами передач были Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, Лион Измайлов, Ефим Смолин и многие другие поэты и писатели. Ведущими - участники популярного эстрадного дуэта Александр Левенбук и Александр Лившиц, а также Николай Владимирович Литвинов.
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КультураНовости культурыЭдуард Успенский
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