На Украине предложили отменить запрет на въезд российским журналистам

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко предложил отменить запрет на въезд российским журналистам хотя бы на пять дней.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время "нормандского саммита" во Франции пригласил российских журналистов приезжать на Украину.
"Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд на Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента (Украины- ред.) могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд", - сказал в среду Томиленко в эфире телеканала "112 Украина".
Информация о том, что журналиста МИЦ "Известия" Алексея Лазуренко пустили на Украину, ранее появилась на сайте ren.tv. В пресс-службе издания сведения также подтвердили.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
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МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.