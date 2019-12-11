Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне на встрече Путина с членами СПЧ Николай Сванидзе попросил президента ознакомиться с речью Жукова, которого Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил по обвинению в призывах к экстремизму к 3 годам условно, а также лишил права два года администрировать сайты.
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"Нет, пока это сделано не было. Безусловно, мы ознакомим главу государства, предложим главе государства ознакомиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, предоставили ли уже Путину речь Жукова и ознакомился ли он с ней.
Егор Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, его выпустили из СИЗО, но предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
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