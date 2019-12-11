Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

Накануне на встрече Путина с членами СПЧ Николай Сванидзе попросил президента ознакомиться с речью Жукова, которого Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил по обвинению в призывах к экстремизму к 3 годам условно, а также лишил права два года администрировать сайты.

"Нет, пока это сделано не было. Безусловно, мы ознакомим главу государства, предложим главе государства ознакомиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, предоставили ли уже Путину речь Жукова и ознакомился ли он с ней.