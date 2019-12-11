Власти Краснодара считают авансом признание города самым удобным

"Первое место — это всегда приятно, но нужно оставаться реалистами. Для меня Краснодар по праву будет считаться самым комфортным городом, когда таким его будут называть сами краснодарцы. Признание города самым комфортным в России — это некий аванс, показывающий, что мы движемся в нужном направлении", - прокомментировал мэр показатели рейтинга.