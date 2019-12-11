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Власти Краснодара считают авансом признание города самым удобным
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РИА Новости

Власти Краснодара считают авансом признание города самым удобным

13:01 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Власти Краснодара считают авансом признание города самым удобным в России и продолжат улучшать инфраструктуру для комфорта жителей, сообщил РИА Новости мэр краевой столицы Евгений Первышов.
Ранее издание РБК опубликовало результаты исследовании института территориального развития " Урбаника " о самых комфортных и доступных для жизни городах России. Возглавил список Краснодар. По мнению авторов рейтинга, столица региона активно развивается в течение 10-15 лет, там доступное по стоимости жилье и благоприятный климат.
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"Первое место — это всегда приятно, но нужно оставаться реалистами. Для меня Краснодар по праву будет считаться самым комфортным городом, когда таким его будут называть сами краснодарцы. Признание города самым комфортным в России — это некий аванс, показывающий, что мы движемся в нужном направлении", - прокомментировал мэр показатели рейтинга.
По его словам, в настоящее время в Краснодаре идут масштабные перемены, в том числе в рамках реализации федеральных программ и при личной поддержке губернатора Вениамина Кондратьева.
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"Мы ремонтируем дороги, приводим в порядок скверы и парки, улучшаем ситуацию на дорогах, обновляем общественный транспорт. Но помимо текущих дел смотрим и в будущее — планируем новые дороги и трамвайные линии, новую набережную, зелёные зоны, промышленные кластеры и социальные объекты", - заключил глава города.
В первой пятерке также фигурируют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте. Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп, в рамках которых оценивалось качество городской среды и учитывалась стоимость услуг.
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