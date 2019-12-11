Росфинмониторинг видит поступления в НКО из-за рубежа через физлиц

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Росфинмониторинг видит поступающие в некоммерческие организации из-за рубежа деньги, даже несмотря на то, что теперь средства не поступают напрямую, а появились новые каналы, в том числе через физических лиц, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы можем сказать, что да действительно мы видим деньги, которые приходят из-за рубежа. Мы действительно видим деньги, которые приходят на НКО, и сам факт того, что благодаря законодательной базе, которая существует, мы пришли к тому, что есть иностранные агенты. Мы соглашаемся с этим, и они каждый год выявляются, дополняются", - сказал Чиханчин.

При этом он отметил, что заградительные меры, которые были приняты ведомством, срабатывают. "Если мы традиционно смотрели, что деньги напрямую приходили к НКО, то сегодня прямого канала нет, появились новые каналы - приходят либо к физическим лицам, либо к филиалам, либо еще что-то. Здесь нам надо тоже успевать. Тактика, которая была применена во многих странах, меняется ежедневно", - добавил глава Росфинмониторинга.

"Я могу сказать, что деньги поступают, мы работаем совместно с правоохранительными органами очень плотно", - резюмировал он.