Росфинмониторинг видит поступления в НКО из-за рубежа через физлиц

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Росфинмониторинг видит поступающие в некоммерческие организации из-за рубежа деньги, даже несмотря на то, что теперь средства не поступают напрямую, а появились новые каналы, в том числе через физических лиц, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
"Мы можем сказать, что да действительно мы видим деньги, которые приходят из-за рубежа. Мы действительно видим деньги, которые приходят на НКО, и сам факт того, что благодаря законодательной базе, которая существует, мы пришли к тому, что есть иностранные агенты. Мы соглашаемся с этим, и они каждый год выявляются, дополняются", - сказал Чиханчин.
При этом он отметил, что заградительные меры, которые были приняты ведомством, срабатывают. "Если мы традиционно смотрели, что деньги напрямую приходили к НКО, то сегодня прямого канала нет, появились новые каналы - приходят либо к физическим лицам, либо к филиалам, либо еще что-то. Здесь нам надо тоже успевать. Тактика, которая была применена во многих странах, меняется ежедневно", - добавил глава Росфинмониторинга.
"Я могу сказать, что деньги поступают, мы работаем совместно с правоохранительными органами очень плотно", - резюмировал он.
В конце мая глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) говорил РИА Новости со ссылкой на данные Росфинмониторинга, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.