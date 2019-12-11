Руденя назвал приоритетные направления развития экономики Верхневолжья

ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Поддержка малого и среднего бизнеса, создание кластеров по отраслям промышленности, развитие сельского хозяйства – это приоритетные направления в экономике Тверской области, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Работа по развитию малого и среднего бизнеса ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Один из реализованных проектов — открытие в октябре текущего года в Твери центра "Мой бизнес", где прошла пресс-конференция. В числе основных задач — обеспечение льготного доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам", - сказал глава региона на пресс-коференции в среду.
По его словам, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Тверской области сегодня по объемам кредитования занимает одну из ведущих позиций в ЦФО.
"Этот успешный опыт будем наращивать", - заявил Руденя.
В числе знаковых проектов губернатор назвал создание промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения совместно с АО "Трансмашхолдинг". Проект предполагает локализацию в тверском регионе производств от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что якорным предприятием кластера станет Тверской вагоностроительный завод.
Губернатор напомнил, что в этом году был подписан ряд крупных инвестиционных соглашений, в числе которых развитие технопарков, машиностроительного производства, сельского хозяйства.
"В частности, в Кашинском районе уже стартовала реализация проекта ООО "Румелко-Агро" в молочном животноводстве. Объем инвестиций составит не менее 18 миллиардов рублей", — сказал глава региона.
Говоря об основных направлениях инвестиций в сельском хозяйстве, Руденя отметил животноводство и производство льна.
Всего в АПК Верхневолжья сейчас реализуется 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 57 миллиардов рублей.