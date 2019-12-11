РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T12:58+0300
https://ria.ru/20191211/1562252987.html
Руденя назвал приоритетные направления развития экономики Верхневолжья
https://cdn24.img.ria.ru/images/155943/82/1559438270_0:0:3239:1822_1036x0_80_0_0_3558494a8687fb8278319377174a9219.jpg
РИА Новости

Руденя назвал приоритетные направления развития экономики Верхневолжья

12:58 11.12.2019
60
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Поддержка малого и среднего бизнеса, создание кластеров по отраслям промышленности, развитие сельского хозяйства – это приоритетные направления в экономике Тверской области, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

"Работа по развитию малого и среднего бизнеса ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Один из реализованных проектов — открытие в октябре текущего года в Твери центра "Мой бизнес", где прошла пресс-конференция. В числе основных задач — обеспечение льготного доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам", - сказал глава региона на пресс-коференции в среду.

По его словам, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Тверской области сегодня по объемам кредитования занимает одну из ведущих позиций в ЦФО.
"Этот успешный опыт будем наращивать", - заявил Руденя.
В числе знаковых проектов губернатор назвал создание промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения совместно с АО "Трансмашхолдинг". Проект предполагает локализацию в тверском регионе производств от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Планируется, что якорным предприятием кластера станет Тверской вагоностроительный завод.
Трамвай во время снегопада
Вчера, 12:31Тверская область
Руденя: в бюджет Верхневолжья включены средства на трамвайное движение
Губернатор напомнил, что в этом году был подписан ряд крупных инвестиционных соглашений, в числе которых развитие технопарков, машиностроительного производства, сельского хозяйства.
"В частности, в Кашинском районе уже стартовала реализация проекта ООО "Румелко-Агро" в молочном животноводстве. Объем инвестиций составит не менее 18 миллиардов рублей", — сказал глава региона.
Говоря об основных направлениях инвестиций в сельском хозяйстве, Руденя отметил животноводство и производство льна.
Всего в АПК Верхневолжья сейчас реализуется 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 57 миллиардов рублей.
200000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
Рекомендуем
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая
Число прибыльных сельхозорганизаций Алтайского края возросло до 86%
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве
Руденя: на расселение Морозовского городка выделены более 865 млн руб
Комбайны во время уборки урожая
Поддержка аграриев в ЮФО два года шла с нарушениями, заявили в СП
Жирафы по кличке Фёкла и Принцесса во время тренировки в Красноярском парке флоры и фауны Роев ручей
В красноярском зоопарке умер глава семейства жирафов
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
На Алтае увеличили финансирование проекта поддержки местных инициатив
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: на маршруты Твери могут выйти и электробусы
Колосья пшеницы
Объем погрузки зерна в Алтайском крае с начала года увеличился вдвое
Ход строительства Ржевского мемориала в Тверской области
Руденя: Ржевский мемориал находится в высокой степени готовности
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и ветеран Великой Отечественной войны Гордеева Антонина Филипповна
Руденя: выплату ко Дню Победы впервые получат более 105 тысяч тверичан
Валдис Пельш на Днях Дальнего Востока в Москве расскажет о Камчатке
Валдис Пельш на Днях Дальнего Востока в Москве расскажет о Камчатке
Офис компании Займ-Экспресс
Фонд микрофинансирования Кубани выдал бизнесу 500 займов в 2019 году
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: новая детская больница в Твери должна стать эталонной
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: в Верхневолжье построят и отремонтируют 106 медучреждений
Трамвай во время снегопада
Руденя: в бюджет Верхневолжья включены средства на трамвайное движение
Небоскребы в Урумчи
Плоды экономического развития Синьцзяна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
Лента новостейМолния