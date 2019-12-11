Руденя назвал приоритетные направления развития экономики Верхневолжья

"Работа по развитию малого и среднего бизнеса ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Один из реализованных проектов — открытие в октябре текущего года в Твери центра "Мой бизнес", где прошла пресс-конференция. В числе основных задач — обеспечение льготного доступа малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам", - сказал глава региона на пресс-коференции в среду.