Киев не подтвердил списки на обмен пленными в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что Киев еще не подтвердил наличие в списках всех людей, возвращения которых ждут в Луганске в рамках обмена.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.
"Пока говорить о количестве людей, которое мы можем передать или какое планируем передать украинской стороне, мы не можем, потому как окончательных списков нет. Украинская сторона не подтвердила нам всех людей, по которым мы предоставили факты, подтверждающие удержание людей на территории Украины. Списки на обмен еще в процессе, они еще в работе", - сказала Кобцева журналистам.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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