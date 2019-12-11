Киев не подтвердил списки на обмен пленными в Донбассе, заявили в ЛНР

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.