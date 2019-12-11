Патриарх Кирилл отметил снижение давления властей Украины на УПЦ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Давление властей на Давление властей на Украинскую православную церковь с приходом к власти президента Владимира Зеленского снизилось, и сейчас государство занимает единственно правильную позицию о невмешательстве в межцерковные противоречия, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

"Наши молитвы и труды были направлены на поддержку наших братьев на Украине, где милостью Божией уменьшилось давление на верующих канонической Церкви, и позиция нынешнего президента и властей изменилась. И декларация о невмешательстве в церковные дела, которая сопровождала первые шаги в деятельности господина Зеленского, свидетельствует о том, что государственная власть занимает единственную правильную позицию: не вмешиваться в эти церковные противоречия и не занимать никакую позицию, которая бы привела к давлению, в том числе, на нашу каноническую Украинскую церковь", - сказал патриарх.

Вместе с тем он признал, что "угрозы вмешательства в дела Церкви сохраняются, потому что не все среди украинских правителей, властей в полной мере готовы отказаться от той линии, которая была определена бывшим президентом и которая предполагала такое вмешательство в церковную жизнь". "Но мы видим, как непреклонно стоят на своих позициях чада нашей Церкви, и их стойкость и достоинство тем более очевидны на фоне бесконечных распрей, в которых погрязли украинские раскольники и их покровители", - добавил патриарх.

По его словам, то, что сейчас происходит внутри раскола, "свидетельствует о его безблагодатности". "Благодать Божия отступает, сознание людей помрачается, страсти берут верх над канонической ответственностью, раскол всегда порождает новые расколы. Мы видим, как в среде раскольников возникли новые глубочайшие противоречия — такова неизбежная логика любого раскола", - отметил предстоятель РПЦ.

В предстоящем году, добавил патриарх, Русской церкви предстоит "ответить на многие вызовы" и "употребить еще большие усилия для сохранения единства Церкви, а в тех местах, где это единство поколеблено, предпринять попытки вновь его обрести". "Надеемся, что Господь приклонит Свою милость к нам и поможет приблизиться к решению главной задачи во всеправославном масштабе - восстановить единство и преодолеть разлагающую, губительную силу раскольников, которые действительно приносят опасные семена раздора и противления", - заявил первосвятитель.