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Религия и мировоззрение
2019-12-11T16:10+0300
https://ria.ru/20191211/1562252910.html
Патриарх Кирилл отметил снижение давления властей Украины на УПЦ
https://cdn22.img.ria.ru/images/155995/12/1559951285_0:263:2394:1610_1036x0_80_0_0_20723eedf20cad84771aba453c994711.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл отметил снижение давления властей Украины на УПЦ

12:57 11.12.2019 (обновлено: 16:10 11.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Давление властей на Украинскую православную церковь с приходом к власти президента Владимира Зеленского снизилось, и сейчас государство занимает единственно правильную позицию о невмешательстве в межцерковные противоречия, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
"Наши молитвы и труды были направлены на поддержку наших братьев на Украине, где милостью Божией уменьшилось давление на верующих канонической Церкви, и позиция нынешнего президента и властей изменилась. И декларация о невмешательстве в церковные дела, которая сопровождала первые шаги в деятельности господина Зеленского, свидетельствует о том, что государственная власть занимает единственную правильную позицию: не вмешиваться в эти церковные противоречия и не занимать никакую позицию, которая бы привела к давлению, в том числе, на нашу каноническую Украинскую церковь", - сказал патриарх.
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Вместе с тем он признал, что "угрозы вмешательства в дела Церкви сохраняются, потому что не все среди украинских правителей, властей в полной мере готовы отказаться от той линии, которая была определена бывшим президентом и которая предполагала такое вмешательство в церковную жизнь". "Но мы видим, как непреклонно стоят на своих позициях чада нашей Церкви, и их стойкость и достоинство тем более очевидны на фоне бесконечных распрей, в которых погрязли украинские раскольники и их покровители", - добавил патриарх.
По его словам, то, что сейчас происходит внутри раскола, "свидетельствует о его безблагодатности". "Благодать Божия отступает, сознание людей помрачается, страсти берут верх над канонической ответственностью, раскол всегда порождает новые расколы. Мы видим, как в среде раскольников возникли новые глубочайшие противоречия — такова неизбежная логика любого раскола", - отметил предстоятель РПЦ.
В предстоящем году, добавил патриарх, Русской церкви предстоит "ответить на многие вызовы" и "употребить еще большие усилия для сохранения единства Церкви, а в тех местах, где это единство поколеблено, предпринять попытки вновь его обрести". "Надеемся, что Господь приклонит Свою милость к нам и поможет приблизиться к решению главной задачи во всеправославном масштабе - восстановить единство и преодолеть разлагающую, губительную силу раскольников, которые действительно приносят опасные семена раздора и противления", - заявил первосвятитель.
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Экс-министр обороны Греции Камменос назвал преступлением признание ПЦУ
В конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали также первоиерархи Александрийской и Элладской церквей.
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Религия и мировоззрениерелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ЗеленскийРоссияУкраина
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