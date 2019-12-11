Лавров: Россия будет адекватно реагировать на недружественные действия

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия продолжит адекватно реагировать на недружественные действия, при этом к конфронтации Москва не стремится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о ситуации в сфере контроля над вооружениями и действиях США по этому вопросу.
Текст его выступления зачитал заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования (ДВП) МИД России Алексей Дробинин, выступая на открытии научной конференции памяти А.А.Громыко в МГИМО.
"В остром кризисе находится система контроля над вооружениями. Нанесен ущерб системе стратегической стабильности действиями США, которые вслед за выходом из договора по ПРО разрушили ДРСМД. Сейчас под вопросом судьба ДСНВ. Как отметил президент Путин, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира. Со своей стороны продолжим адекватно реагировать на недружеские действия, при этом к конфронтации Россия не стремится", - говорится в тезисах министра.
"В противовес деструктивному курсу Вашингтона и его союзников продвигаем позитивную объединительную повестку дня, направленную на недопущение появления новых разделительных линий и формирования зоны равной и неделимой безопасности и широкого сотрудничества от Атлантики до Тихого океана", - добавил Лавров.