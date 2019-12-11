Лавров: Россия будет адекватно реагировать на недружественные действия

"В остром кризисе находится система контроля над вооружениями. Нанесен ущерб системе стратегической стабильности действиями США, которые вслед за выходом из договора по ПРО разрушили ДРСМД. Сейчас под вопросом судьба ДСНВ. Как отметил президент Путин, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира. Со своей стороны продолжим адекватно реагировать на недружеские действия, при этом к конфронтации Россия не стремится", - говорится в тезисах министра.