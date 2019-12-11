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РИА Наука
2019-12-11T23:53+0300
https://ria.ru/20191211/1562252656.html
Ученые рассказали, как правильно открывать банку с пивом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156225/25/1562252589_0:72:3072:1800_1036x0_80_0_0_3b8f24051481de3115054191bb3b30a1.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали, как правильно открывать банку с пивом

12:53 11.12.2019 (обновлено: 23:53 11.12.2019)
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© Depositphotos / nayneung1Открытая пивная банка
Открытая пивная банка
© Depositphotos / nayneung1
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что предварительное постукивание по банке с пивом не предотвращает выплескивание пены при ее вскрытии. Намного важнее, чтобы емкость с пенным напитком до этого находилась в покое. Результаты исследования опубликованы на сайте arXiv.org.
Многие наверняка сталкивались с неудобной ситуацией, когда при открывании банки с пивом пена разбрызгивается в стороны, и думали, как этого избежать. Есть мнение, что пиво не будет выплескиваться, если предварительно постучать пальцем по банке.
При этом приводится следующее теоретическое обоснование: пузырьки углекислого газа, образующиеся на внутренней поверхности банки, при разгерметизации лавинообразно устремляются вверх, образуя пену, а если постучать по закрытой банке, все пузырьки соберутся в верхней части и при вскрытии пенообразование будет слабее.
Датские ученые во главе с Елизаветой Сопиной (Elizaveta Sopina) из Университета Южной Дании в Оденсе решили проверить, работает ли этот способ.
"Будучи ученым, я всегда хотела знать, действительно ли это эффективно", — приводятся в пресс-релизе слова Елизаветы Сопиной.
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Для эксперимента компания — производитель пива предоставила ученым 1031 банку пенного напитка емкостью 330 миллилитров. Примерно половина банок была предварительно помещена на две минуты в механический шейкер, имитирующий перевозку на велосипеде. Другую половину банок не трясли. Часть банок из первой и второй группы перед вскрытием постукивали, трижды щелкнув пальцем по боковой части. В итоге все банки разделились на четыре группы: которые не трясли и не постукивали (256 штук); которые не трясли, но постукивали (251); которые трясли, но не постукивали (249); которые трясли и постукивали (244).
До и после вскрытия каждую банку взвешивали, оценивая количество потерянного напитка с точностью до 0,01 грамма. Те банки, которые трясли в шейкере, при вскрытии потеряли в среднем 3,45 грамма пива, а остававшиеся в покое банки — не более 0,51 грамма. При этом постукивание пальцем никак не отразилось на результатах.
"Это говорит о том, что постукивание не помогает пузырькам подниматься вверх, — говорит Сопина. — Возможно, потому что пиво содержит протеины ячменя, которые стабилизируют пузырьки газа. Белки препятствуют росту пузырьков над поверхностью жидкости. Этот процесс помогает создавать пенную шапку в стакане пива".
Таким образом, метод постукивания не работает, считают ученые. Единственный способ избежать потерь и сохранить свое пиво — не торопиться открывать его сразу, если банка подвергалась тряске, и дать ей постоять, а напитку "успокоиться".
Авторы думают, что метод постукивания вполне может оказаться эффективным для других газированных напитков, не содержащих протеины. Но, чтобы сказать это однозначно, требуются дополнительные исследования.
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