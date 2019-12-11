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ЕАЭС мог бы занять 31 строчку в Doing Business, считает министр в ЕЭК
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РИА Новости

ЕАЭС мог бы занять 31 строчку в Doing Business, считает министр в ЕЭК

12:53 11.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) мог бы занимать 31 строчку в рейтинге Всемирного банка Doing Business, если бы учитывался в нем как объединение, заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.
"Происходит улучшение позиций государств-членов в международных рейтингах. Например, мы делаем условный подсчет, какое место союз как пять стран занимал бы в рейтинге Всемирного банка Doing Business. У нас улучшение ежегодное, и сейчас, если бы сейчас союз отдельно в этом рейтинге значился, он занимал бы 31 место, улучшил бы по сравнению с прошлым годом свои позиции на четыре места", - сказал он, выступая на конференции "Евразийский экономический союз: 5 лет - полет нормальный?".
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Россия в октябре поднялась до 28-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации с прошлогодней 31 строчки.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Doing BusinessЕвразийский экономический союзРоссияЭкономика
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