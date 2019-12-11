ЕАЭС мог бы занять 31 строчку в Doing Business, считает министр в ЕЭК

"Происходит улучшение позиций государств-членов в международных рейтингах. Например, мы делаем условный подсчет, какое место союз как пять стран занимал бы в рейтинге Всемирного банка Doing Business. У нас улучшение ежегодное, и сейчас, если бы сейчас союз отдельно в этом рейтинге значился, он занимал бы 31 место, улучшил бы по сравнению с прошлым годом свои позиции на четыре места", - сказал он, выступая на конференции "Евразийский экономический союз: 5 лет - полет нормальный?".