РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T12:44+0300
https://ria.ru/20191211/1562252160.html
Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

12:44 11.12.2019
126
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – четыре, Идлиб – девять, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – три, Идлиб – два, Хама – два, Алеппо – пять", - говорится в тексте бюллетеня.
Лагерь сирийских беженцев
Вчера, 12:29Война в Сирии
Более 850 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
В течение суток центром по примирению были проведены три гуманитарные акции - в населенном пункте Умм-Эль-Низам (провинция Хомс) выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,0475 тонны; в населенном пункте Гурек-Мулла (провинция Алеппо) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны; в населенном пункте Гузалия (провинция Хасеке) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
Вчера, 12:20Война в Сирии
МИД Сирии призвал прекратить односторонние санкции против республики
000000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Лагерь сирийских беженцев
Более 850 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган могут обсудить саммит по Сирии в Турции
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
МИД Сирии призвал прекратить односторонние санкции против республики
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия будет адекватно реагировать на недружественные действия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров
Панорама зимнего Киева
На бывшем заводе в Киеве в 16 раз превышены нормы испарений ртути
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Турции
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Киев не подтвердил списки на обмен пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
Автодорога в Сирии
В Сирии трассу "М-4" открыли для транспорта
Лагерь сирийских беженцев
Более 800 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Песков счел неуместными разговоры о победителях "нормандской" встречи
Башар Аль-Джаафари
Дамаск намерен вернуть контроль над сирийской территорией, занятой США
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по Сирии
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
В Индии не менее 25 демонстрантов пострадали в стычках с полицией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
Лента новостейМолния