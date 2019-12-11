Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – четыре, Идлиб – девять, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – три, Идлиб – два, Хама – два, Алеппо – пять", - говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток центром по примирению были проведены три гуманитарные акции - в населенном пункте Умм-Эль-Низам (провинция Хомс) выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,0475 тонны; в населенном пункте Гурек-Мулла (провинция Алеппо) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны; в населенном пункте Гузалия (провинция Хасеке) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.