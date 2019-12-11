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В Киевской области украли памятник погибшим в операции в Донбассе
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РИА Новости

В Киевской области украли памятник погибшим в операции в Донбассе

12:40 11.12.2019
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© Ирпенский отдел полиции ГУНП в Киевской областиПамятник героям Небесной сотни и военной операция в Донбассе в поселке Ворзель Киевской области
Памятник героям Небесной сотни и военной операция в Донбассе в поселке Ворзель Киевской области
© Ирпенский отдел полиции ГУНП в Киевской области
Памятник героям Небесной сотни и военной операция в Донбассе в поселке Ворзель Киевской области
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Мужчина в Киевской области украл памятник погибшим в Донбассе участникам военной операции и выбросил его на свалку, полицейские задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба Ирпенского отдела Национальной полиции Украины.
По данным полиции, во вторник поступило сообщение о том, что неизвестные в сквере в поселке Ворзель украли памятник Героям АТО (военная операция в Донбассе).
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"Правоохранители нашли и задержали мужчину, который совершил вышеуказанное правонарушение, им оказался житель поселка Ворзель. Мужчина выбросил памятник за ненадобностью в мусорник", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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ДонбассУкраинаВ мире
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