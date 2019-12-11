В Киевской области украли памятник погибшим в операции в Донбассе

КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Мужчина в Киевской области украл памятник погибшим в Донбассе участникам военной операции и выбросил его на свалку, полицейские задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба Ирпенского отдела Национальной полиции Украины.
По данным полиции, во вторник поступило сообщение о том, что неизвестные в сквере в поселке Ворзель украли памятник Героям АТО (военная операция в Донбассе).
"Правоохранители нашли и задержали мужчину, который совершил вышеуказанное правонарушение, им оказался житель поселка Ворзель. Мужчина выбросил памятник за ненадобностью в мусорник", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.