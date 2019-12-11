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Песков рассказал о проблеме транспортной разорванности страны
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РИА Новости

Песков рассказал о проблеме транспортной разорванности страны

12:40 11.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для ликвидации транспортной разорванности страны пока сделано недостаточно, с учетом большой территории для решения этой проблемы предстоит предпринять еще многое.
Он напомнил, что в среду президент проведет совещание с членами правительства, ключевой темой которого станет развитие региональной сети авиационного сообщения.
"Это и вопросы техники, и развитие инфраструктуры, то есть решение проблемы транспортной разорванности страны", - заявил Песков. Представитель Кремля отметил, что это старая проблема, для ее решения прикладываются усилия. "Но сделано недостаточно и, с учетом масштабов нашей страны, предстоит сделать еще больше", - добавил представитель Кремля.
Он добавил, что в рамках совещания с кабмином в среду будут рассмотрены также текущие оперативные вопросы.
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Дмитрий ПесковРоссияОбщество
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