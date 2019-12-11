Песков рассказал о проблеме транспортной разорванности страны

Он напомнил, что в среду президент проведет совещание с членами правительства, ключевой темой которого станет развитие региональной сети авиационного сообщения.

"Это и вопросы техники, и развитие инфраструктуры, то есть решение проблемы транспортной разорванности страны", - заявил Песков. Представитель Кремля отметил, что это старая проблема, для ее решения прикладываются усилия. "Но сделано недостаточно и, с учетом масштабов нашей страны, предстоит сделать еще больше", - добавил представитель Кремля.