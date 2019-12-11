Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова

"У меня нет каких-то новых данных, которыми я мог бы с вами поделиться. А что касается президента, то там, поскольку было много вопросов в одном, то, по всей видимости, просто эту тему он опустил, поскольку много очень было вопросов одновременно задано. Я думаю, что только поэтому, иного умысла здесь нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин накануне на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) не ответил на вопрос о деле Голунова.