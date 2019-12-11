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Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова
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РИА Новости

Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова

12:39 11.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обладает текущей информацией по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но нового там ничего нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У меня нет каких-то новых данных, которыми я мог бы с вами поделиться. А что касается президента, то там, поскольку было много вопросов в одном, то, по всей видимости, просто эту тему он опустил, поскольку много очень было вопросов одновременно задано. Я думаю, что только поэтому, иного умысла здесь нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин накануне на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) не ответил на вопрос о деле Голунова.
На уточняющий вопрос, подготовили ли для президента новую информацию по этому делу, Песков ответил: "У него есть информация текущая, но я не знаю, есть ли там какие-то новые элементы. Там же идет разбирательство по линии Следственного комитета, но нового ничего нет".
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Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваГУМВДЮрий ДевяткинАндрей ПучковДмитрий ПесковВладимир КолокольцевМоскваРоссияПроисшествия
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