Испытания атомной подлодки "Казань" продлили

Подлодку планировалось принять на вооружение ВМФ России в конце этого года, но впоследствии сроки – как уже сообщалось - сдвинулись на 2020-й.

"Да, 2020 год , раньше не успеем. Будем стараться сделать это как можно скорее, стоит задача исправления замечаний, которые были получены в результате испытаний, и еще продолжение испытаний минимум на четыре-пять выходов в море. Так что работа предстоит еще достаточно большая", - сказал Рахманов, отвечая на вопросы журналистов.