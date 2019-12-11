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Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
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РИА Новости

Испытания атомной подлодки "Казань" продлили

12:36 11.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТоржественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Испытания головной атомной подлодки модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" продлили на несколько дополнительных выходов в море, заявил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
Подлодку планировалось принять на вооружение ВМФ России в конце этого года, но впоследствии сроки – как уже сообщалось - сдвинулись на 2020-й.
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"Да, 2020 год , раньше не успеем. Будем стараться сделать это как можно скорее, стоит задача исправления замечаний, которые были получены в результате испытаний, и еще продолжение испытаний минимум на четыре-пять выходов в море. Так что работа предстоит еще достаточно большая", - сказал Рахманов, отвечая на вопросы журналистов.
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
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Объединенная судостроительная корпорацияРоссияВМФ РФБезопасность
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