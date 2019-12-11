Экс-министр обороны Греции Камменос назвал преступлением признание ПЦУ

АФИНЫ, 11 дек - РИА Новости. Бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал преступлением решение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима и архиерейского собора признать "незаконную украинскую церковь", сообщает агентство церковных новостей Romfea. Оно также опубликовало видеозапись выступления.

Камменос, выступая на научной конференции Института геополитических исследований в Фонде Ставроса Ниархоса на тему "Геополитические события в жизненно важной области Восточного Средиземноморья и их взаимодействие с международной средой", сказал и о решении архиереев признать автокефалию украинской церкви.

"Архиепископ совершил преступление и архиереи Священного Синода совершили преступление, когда на последнем архиерейском соборе они признали незаконную украинскую церковь первыми, прежде чем патриархаты Иерусалимский и Александрийский", - сказал Камменос.

Экс-министр также сказал, что он предупреждал их, в том числе лично архиепископа, что если они уступят шантажу и Греция признает ПЦУ первой, то "отменяются гарантии России в отношении неоккупации греческого острова, которые нам дали в соглашениях, которые мы заключили".

Камменос не пояснил, какие соглашения он имеет в виду, однако сказал, что это касается планов Турции.

"Россия может иметь сотрудничество с Турцией, но Россия - фактор стабильности, который нам гарантировал, что (президент Турции Тайип – ред.) Эрдоган в какой-то момент не выполнит запланированное и не захватит греческую территорию и одновременно не пошлёт сотни тысяч мигрантов на греческие острова Кастелоризо, Сими, Лемнос и в восточной части Эгейского моря", - сказал он.

"Решение сделать приятное Фанару (резиденции Константинопольского патриарха – ред.) и поддаться давлению некоторых американских кругов настроило Россию против нас. Они теперь несут ответственность за то, что теперь произойдёт", - сказал Камменос.

Экс-министр сказал, что решил заявить об этом публично, поскольку греческий народ не может не знать об этом.