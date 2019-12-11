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Религия и мировоззрение
2019-12-11T12:36+0300
https://ria.ru/20191211/1562251773.html
Экс-министр обороны Греции Камменос назвал преступлением признание ПЦУ
https://cdn23.img.ria.ru/images/152999/06/1529990604_0:0:1013:570_1036x0_80_0_0_7d2f7451c33c3702f59ba759c0a83c2e.jpg
РИА Новости

Экс-министр обороны Греции Камменос назвал преступлением признание ПЦУ

12:36 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны ГрецииМинистр обороны Греции Панос Камменос на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Министр обороны Греции Панос Камменос на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны Греции
АФИНЫ, 11 дек - РИА Новости. Бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал преступлением решение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима и архиерейского собора признать "незаконную украинскую церковь", сообщает агентство церковных новостей Romfea. Оно также опубликовало видеозапись выступления.
Камменос, выступая на научной конференции Института геополитических исследований в Фонде Ставроса Ниархоса на тему "Геополитические события в жизненно важной области Восточного Средиземноморья и их взаимодействие с международной средой", сказал и о решении архиереев признать автокефалию украинской церкви.
"Архиепископ совершил преступление и архиереи Священного Синода совершили преступление, когда на последнем архиерейском соборе они признали незаконную украинскую церковь первыми, прежде чем патриархаты Иерусалимский и Александрийский", - сказал Камменос.
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Экс-министр также сказал, что он предупреждал их, в том числе лично архиепископа, что если они уступят шантажу и Греция признает ПЦУ первой, то "отменяются гарантии России в отношении неоккупации греческого острова, которые нам дали в соглашениях, которые мы заключили".
Камменос не пояснил, какие соглашения он имеет в виду, однако сказал, что это касается планов Турции.
"Россия может иметь сотрудничество с Турцией, но Россия - фактор стабильности, который нам гарантировал, что (президент Турции Тайип – ред.) Эрдоган в какой-то момент не выполнит запланированное и не захватит греческую территорию и одновременно не пошлёт сотни тысяч мигрантов на греческие острова Кастелоризо, Сими, Лемнос и в восточной части Эгейского моря", - сказал он.
"Решение сделать приятное Фанару (резиденции Константинопольского патриарха – ред.) и поддаться давлению некоторых американских кругов настроило Россию против нас. Они теперь несут ответственность за то, что теперь произойдёт", - сказал Камменос.
Экс-министр сказал, что решил заявить об этом публично, поскольку греческий народ не может не знать об этом.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины, образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали также первоиерархи Александрийской и Элладской церквей.
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Религия и мировоззрениеПанос КамменосГрециярелигия
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