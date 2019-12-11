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В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

12:34 11.12.2019 (обновлено: 13:06 11.12.2019)
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© Фото : страница Дональда Трампа в TwitterМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
© Фото : страница Дональда Трампа в Twitter
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.
"Сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты — они важны", — сказал представитель Кремля.
Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Кроме встречи с Трампом, которая длилась около 45 минут, российский министр также провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео.
По словам российского министра, Трамп понимает выгоду добрых отношений между Россией и Соединенными Штатами.
При этом Лавров отметил, что не все в США разделяют такую позицию, пытаясь "всячески затормозить" нормализацию отношений, вводя новые санкции.
Трамп также позитивно оценил встречу. В Twitter он выразил надежду на продолжение диалога.
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Вчера, 01:33
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
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Дональд ТрампСергей ЛавровДмитрий ПесковВ мире
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Как говорится, съездили "на ковёр"
11 декабря, 14:02
ODOR SCROTUM
170071331
Неужели Лавров так и простоял 45 минут?
11 декабря, 13:28
lltpr
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