В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.
"Сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты — они важны", — сказал представитель Кремля.
Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Кроме встречи с Трампом, которая длилась около 45 минут, российский министр также провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео.
По словам российского министра, Трамп понимает выгоду добрых отношений между Россией и Соединенными Штатами.
При этом Лавров отметил, что не все в США разделяют такую позицию, пытаясь "всячески затормозить" нормализацию отношений, вводя новые санкции.
Трамп также позитивно оценил встречу. В Twitter он выразил надежду на продолжение диалога.
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