В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

"Сам факт, что российский министр был принят президентом США, — это важный момент. Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях, но такие контакты — они важны", — сказал представитель Кремля.