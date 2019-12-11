Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу до 8 февраля 2020 года Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек летом 2018 года на горе Уктус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге утром 26 августа. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней.

Как уточнили в СУСК, преступление было совершено поздним вечером 25 августа. По подозрению в двойном убийстве 9 декабря задержан 34-летний житель Екатеринбурга, он сознался в преступлении. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

"Избрать в отношении обвиняемого Александрова Алексея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по 8 февраля 2020 года включительно", - огласил решение судья Владимир Ушаков.