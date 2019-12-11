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Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
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РИА Новости

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

12:33 11.12.2019 (обновлено: 16:31 11.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖитель Екатеринбурга Алексей Александров, обвиняемый в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга
Житель Екатеринбурга Алексей Александров, обвиняемый в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Житель Екатеринбурга Алексей Александров, обвиняемый в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду заключил под стражу до 8 февраля 2020 года Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек летом 2018 года на горе Уктус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге утром 26 августа. Одна из них была мертва, вторую с травмой головы увезли в больницу, где она скончалась через несколько дней.
Как уточнили в СУСК, преступление было совершено поздним вечером 25 августа. По подозрению в двойном убийстве 9 декабря задержан 34-летний житель Екатеринбурга, он сознался в преступлении. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
"Избрать в отношении обвиняемого Александрова Алексея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по 8 февраля 2020 года включительно", - огласил решение судья Владимир Ушаков.
Как заявил Алексеев в начале судебного заседания, работает он на заводе инженером-конструктором второй категории, ранее не был судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит.
Кресла для судей в зале заседаний
9 декабря, 15:40
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Алексей АлександровЕкатеринбургПроисшествия
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