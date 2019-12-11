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Путин не станет смотреть сериал "Слуга народа", заявили в Кремле
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РИА Новости

Путин не станет смотреть сериал "Слуга народа", заявили в Кремле

12:32 11.12.2019 (обновлено: 17:52 11.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Путин вряд ли будет смотреть сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, заявили в Кремле.

"Он не смотрит сериалы, <...> ибо времени у него нет", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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После этого его спросили, получал ли телеканал ТНТ разрешение на показ этого сериала.
"Для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно", - сказал Песков, добавив, что необходимо соблюдать авторские права.
Сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли стартует в эфире российского телеканала ТНТ в среду, 11 декабря в 19:00 мск.
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