ГД передала регионам полномочия по защите морских берегов от размыва

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о передаче с 2021 года с федерального на региональный уровень полномочий по предотвращению размыва морских берегов.

Документ направлен на передачу федеральных полномочий по защите береговой линии в области водных отношений на уровень регионов РФ, соответственно, финансы будут также передаваться в виде субвенций, пояснял ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Проблема размыва берегов и защиты береговой линии является весьма актуальной и наиболее остро стоит в регионах, чья территория включает в себя морские побережья, отмечал один из инициаторов принятия закона, сенатор Алексей Кондратенко.

По его словам, это касается, прежде всего, побережий с высокой плотностью населения. Это южные регионы, побережья Черного и Азовского морей, Краснодарский край, Ростовская область, а также побережье Финского залива, Ленинградская область и Санкт-Петербург, пояснял член Совфеда.