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ГД передала регионам полномочия по защите морских берегов от размыва
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РИА Новости

ГД передала регионам полномочия по защите морских берегов от размыва

12:31 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПобережье Черного моря
Побережье Черного моря
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Побережье Черного моря. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о передаче с 2021 года с федерального на региональный уровень полномочий по предотвращению размыва морских берегов.
Документ направлен на передачу федеральных полномочий по защите береговой линии в области водных отношений на уровень регионов РФ, соответственно, финансы будут также передаваться в виде субвенций, пояснял ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Проблема размыва берегов и защиты береговой линии является весьма актуальной и наиболее остро стоит в регионах, чья территория включает в себя морские побережья, отмечал один из инициаторов принятия закона, сенатор Алексей Кондратенко.
По его словам, это касается, прежде всего, побережий с высокой плотностью населения. Это южные регионы, побережья Черного и Азовского морей, Краснодарский край, Ростовская область, а также побережье Финского залива, Ленинградская область и Санкт-Петербург, пояснял член Совфеда.
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Речь также идет также о морских побережьях, состоящих из осадочных мягких пород, подверженных активной эрозии за счет волновых штормовых процессов, отмечал он. То есть это не скалистые берега севера страны, Дальнего Востока, а наши южное и западное побережье, подчеркивал Кондратенко, приводя в пример Азовское море, где потери прибрежной части достигают до 5-8 метров год.
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