Руденя: в бюджет Верхневолжья включены средства на трамвайное движение

ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Тверские власти заложили средства на развитие в области трамвайного движения, сообщил губернатор области . Тверские власти заложили средства на развитие в области трамвайного движения, сообщил губернатор области Игорь Руденя

"Тверская область совместно с Внешэкономбанком, Минтрансом и Минфином России участвует в проекте, который был инициирован правительством РФ по привлечению денег Фонда национального благосостояния на развитие транспортной инфраструктуры городов-миллионников", - сказал Игорь Руденя на пресс-конференции в среду.

По его словам, Тверь, в качестве исключения, была выбрана первым пилотным регионом по восстановлению трамваев в рамках этого проекта.

При этом Руденя отметил, что в утвержденном генеральном плане столицы Верхневолжья отражены зарезервированные территории под трамвайные пути, сохранены трамвайные парки, запущен процесс проектирования современных трамвайных путей.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что развитие трамвайного сообщения в городе Твери предусмотрено на втором этапе перехода на новую модель пассажирских перевозок: запланирована модернизация трамвайных путей, закупка современных вагонов, модернизация депо и реконструкция тяговых подстанций.

Первый этап внедрения новой модели пассажирских перевозок стартует в феврале 2020 года. На маршрутах Тверской агломерации – Твери и Калининского района, появятся новые комфортабельные автобусы. Все перевозки будут производится по единому тарифу, с соблюдением всех льгот и применением удобного абонементного меню.

Автобусы будут оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системами безналичной оплаты проезда. Эти требования будут учитываться при формировании проектов государственных контрактов.

Предусмотрены меры по повышению доступности социальных объектов: увеличение количества рейсов до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, а также продление времени работы транспорта.