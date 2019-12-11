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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T12:33+0300
https://ria.ru/20191211/1562251470.html
Руденя: в бюджет Верхневолжья включены средства на трамвайное движение
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РИА Новости

Руденя: в бюджет Верхневолжья включены средства на трамвайное движение

12:31 11.12.2019 (обновлено: 12:33 11.12.2019)
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© РИА Новости / Олег Голод / Перейти в фотобанкТрамвай во время снегопада
Трамвай во время снегопада
© РИА Новости / Олег Голод
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Тверские власти заложили средства на развитие в области трамвайного движения, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Тверская область совместно с Внешэкономбанком, Минтрансом и Минфином России участвует в проекте, который был инициирован правительством РФ по привлечению денег Фонда национального благосостояния на развитие транспортной инфраструктуры городов-миллионников", - сказал Игорь Руденя на пресс-конференции в среду.
По его словам, Тверь, в качестве исключения, была выбрана первым пилотным регионом по восстановлению трамваев в рамках этого проекта.
При этом Руденя отметил, что в утвержденном генеральном плане столицы Верхневолжья отражены зарезервированные территории под трамвайные пути, сохранены трамвайные парки, запущен процесс проектирования современных трамвайных путей.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что развитие трамвайного сообщения в городе Твери предусмотрено на втором этапе перехода на новую модель пассажирских перевозок: запланирована модернизация трамвайных путей, закупка современных вагонов, модернизация депо и реконструкция тяговых подстанций.
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Вчера, 11:05Тверская область
Руденя: тверским школьникам могут дать льготы на проезд в электричках
Первый этап внедрения новой модели пассажирских перевозок стартует в феврале 2020 года. На маршрутах Тверской агломерации – Твери и Калининского района, появятся новые комфортабельные автобусы. Все перевозки будут производится по единому тарифу, с соблюдением всех льгот и применением удобного абонементного меню.
Автобусы будут оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системами безналичной оплаты проезда. Эти требования будут учитываться при формировании проектов государственных контрактов.
Предусмотрены меры по повышению доступности социальных объектов: увеличение количества рейсов до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, а также продление времени работы транспорта.
Благодаря внедрению новой модели провозная способность автобусов будет увеличена на 10% – до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.
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