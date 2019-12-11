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2019-12-11T12:29+0300
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Стало известно, что россияне в 2019 году чаще всего искали в Google
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РИА Новости

Стало известно, что россияне в 2019 году чаще всего искали в Google

12:29 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев (Россия) после окончания второго полуфинала международного конкурса "Евровидение-2019"
Певец Сергей Лазарев (Россия) после окончания второго полуфинала международного конкурса Евровидение-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне в 2019 году чаще всего искали в Google "Евровидение-2019", 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события, следует из исследования поисковика "Год в поиске".
"Традиционно "Событиями года" в "Google Поиске" становятся крупные международные кинопремии, спортивные турниры или музыкальные конкурсы. В этом году наши пользователи следили за "Евровидением", где Россию снова представлял Сергей Лазарев, чемпионатом мира по хоккею, "Оскаром".
Не остались без внимания футбольный матч между Россией и Бельгией, а также бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье. Российские пользователи также активно искали информацию о событиях в мире — пожаре в соборе Парижской Богоматери, выборах президента Украины, а также штурме "Зоны 51", где ожидалось найти инопланетян", - говорится в документе.
В топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории "Люди года" попали Юлия Началова, Децл, Анастасия Заворотнюк, Владимир Зеленский, Алла Вербер, Егор Жуков, Сергей Доренко, Бари Алибасов, Иван Голунов и Павел Устинов, указывается в исследовании.
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В категорию "Сериалы года" попали "Игра престолов", "Чернобыль", "Ветреный", "Султан моего сердца", "Жестокий Стамбул". Также российские пользователи часто искали такие сериалы, как "Мамы чемпионов", "ИП Пирогова", "Толя-робот", "Дылды" и "Очень странные дела".
"В этом году случилось поистине историческое событие — завершился один из самых известных сериалов в истории — "Игра престолов". Фанаты отреагировали на финальные эпизоды неоднозначно и обсуждали их спустя несколько месяцев. Даже для нашего ролика "Год в поиске" пользователи прислали множество видео, связанных с этим событием. Второе место занял американский сериал "Чернобыль" о событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году, а тройку лидеров замыкает турецкий "Ветреный", - пишут эксперты.
"Российские пользователи следили и за светскими событиями — этот год особенно запомнился громкими свадьбами. Лидерами категории стали Ксения Собчак и Константин Богомолов", - отмечается в исследовании.
В топ самых быстрорастущих запросов в категории "Свадьбы года" попали: Ксения Собчак и Константин Богомолов, Потап и Настя Каменских, Настя Ивлеева и Элджей, Алексей Купин и Майя Донцова, Юлиан и Анастасия и другие.
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