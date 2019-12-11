Памфилова: выборами в Москве воспользовались как поводом для протестов

"Причины протестов - они гораздо более глубокие, более широкие и далеко не связаны с этими выборами. Организаторы этих протестов готовились давно, подвернулся этот повод, они его использовали, не было бы - они бы нашли другой, потому что задача была не разово вывести людей, а выводить по нарастающей. Задача была сделать этот процесс перманентным", - добавила Памфилова.