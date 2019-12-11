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Памфилова: выборами в Москве воспользовались как поводом для протестов
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РИА Новости

Памфилова: выборами в Москве воспользовались как поводом для протестов

12:27 11.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Организаторы протестов летом в Москве просто воспользовались выборами в Мосгордуму как поводом, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Не выборы были причиной протестов, а выборы были поводом", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
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Путин поручил проверить реакцию на обращения по выборам, заявила Памфилова
Она отметила, что "не было бы этого повода, был бы найден другой".
"Причины протестов - они гораздо более глубокие, более широкие и далеко не связаны с этими выборами. Организаторы этих протестов готовились давно, подвернулся этот повод, они его использовали, не было бы - они бы нашли другой, потому что задача была не разово вывести людей, а выводить по нарастающей. Задача была сделать этот процесс перманентным", - добавила Памфилова.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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