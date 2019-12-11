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В Испании загорелся завод по переработке растворителей
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РИА Новости

В Испании загорелся завод по переработке растворителей

12:25 11.12.2019 (обновлено: 12:27 11.12.2019)
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© Flickr / ElentirПожарная машина в Испании
Пожарная машина в Испании
© Flickr / Elentir
Пожарная машина в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Крупный пожар разгорелся на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов в провинции Барселона в Каталонии, в тушении задействованы 28 пожарных команд, сообщает на своей странице в Twitter местная пожарная служба.
Завод находится между муниципалитетами Монторнес-дель-Вальес и Монмело. Служба гражданской защиты опубликовала в Twitter сообщение, где попросила проживающих или работающих рядом с местом пожара плотно закрыть окна и двери. Власти Каталонии рекомендовали населению избегать района, охваченного пожаром.
На видеозаписи, опубликованной на странице пожарной службы, видны густые черные столбы дыма, которые видно на расстоянии нескольких километров, сильным огнем охвачена большая территория.
Как сообщается, в связи с пожаром служба гражданской защиты активировала план действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с химическими веществами.
По данным газеты Mundo, власти муниципалитета Монмело сообщили, что для населения нет "химической или токсической" угрозы. В тоже время была проведена эвакуация в офисах компаний, расположенных рядом с местом пожара. Данные о пострадавших не поступали.
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