В Испании загорелся завод по переработке растворителей

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Крупный пожар разгорелся на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов в Крупный пожар разгорелся на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов в провинции Барселона в Каталонии, в тушении задействованы 28 пожарных команд, сообщает на своей странице в Twitter местная пожарная служба.

Завод находится между муниципалитетами Монторнес-дель-Вальес и Монмело. Служба гражданской защиты опубликовала в Twitter сообщение, где попросила проживающих или работающих рядом с местом пожара плотно закрыть окна и двери. Власти Каталонии рекомендовали населению избегать района, охваченного пожаром.

Imatges #bomberscat de l'incendi que afecta una empresa de reciclatge de dissolvents i residus industrials al polígon industrial Can Buscarons de Baix (Montornès del Vallès). Hores d'ara hi estem treballant amb 28 dotacions pic.twitter.com/eZmlnEHTiQ — Bombers (@bomberscat) December 11, 2019

На видеозаписи, опубликованной на странице пожарной службы, видны густые черные столбы дыма, которые видно на расстоянии нескольких километров, сильным огнем охвачена большая территория.

⚠ ¡Se ha incendiado una planta química en Montornés del Vallés, Barcelona!



Las autoridades sanitarias informan a los habitantes que no salgan a la calle, ya que al ser un humo producto de la quema de químicos como disolventes, se trata de una nube muy tóxica 😷.#LaMañanaTVE pic.twitter.com/HGrsBCQPVc — La mañana (@LaMananaTVE) December 11, 2019

Как сообщается, в связи с пожаром служба гражданской защиты активировала план действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с химическими веществами.