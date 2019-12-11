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В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году
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РИА Новости

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году

12:22 11.12.2019 (обновлено: 15:17 11.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве десятилетней девочки, совершенном в 2011 году в Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Ленинградской области благодаря работе аналитической группы по расследованию преступлений прошлых лет задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки, совершенном в 2011 году", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 26 марта 2011 года подозреваемый в своем доме в городе Волосово надругался над девочкой, а потом задушил ребенка.
"С целью сокрытия совершенного преступления тело убитого ребенка было спрятано в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара, и прикопано снегом", - сказано в сообщении.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, тело девочки подозреваемый прятал вместе со своим родственником.
Следственные действия продолжаются.
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6 декабря, 17:30
СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
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Следственный комитет РФЛенинградская областьРоссияПроисшествия
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