В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве десятилетней девочки, совершенном в 2011 году в Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве десятилетней девочки, совершенном в 2011 году в Ленинградской области , сообщает пресс-служба СК РФ

"В Ленинградской области благодаря работе аналитической группы по расследованию преступлений прошлых лет задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки, совершенном в 2011 году", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 26 марта 2011 года подозреваемый в своем доме в городе Волосово надругался над девочкой, а потом задушил ребенка.

"С целью сокрытия совершенного преступления тело убитого ребенка было спрятано в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах от деревни Извара, и прикопано снегом", - сказано в сообщении.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, тело девочки подозреваемый прятал вместе со своим родственником.