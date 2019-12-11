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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T12:21+0300
https://ria.ru/20191211/1562250721.html
МИД Сирии призвал прекратить односторонние санкции против республики
https://cdn23.img.ria.ru/images/152107/68/1521076839_0:58:5568:3190_1036x0_80_0_0_e486616541fce5e359295c7da0a11598.jpg
РИА Новости

МИД Сирии призвал прекратить односторонние санкции против республики

12:20 11.12.2019 (обновлено: 12:21 11.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗамглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Односторонние экономические санкции в отношении Сирии должны быть прекращены, они отрицательно влияют на жизнь обычных граждан, заявил замглавы МИД САР Фейсал Микдад во время встречи со своим индонезийским коллегой Лотки Рауфом.
"Он (Микдад) в очередной раз напомнил о том, что односторонние ограниченные экономические меры влияют на сирийцев в разных направлениях и должны быть прекращены", - пишет сирийская газета "Аль-Ватан".
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Замглавы МИД также отметил, что Сирия продолжит бороться с терроризмом до полного восстановления контроля над всей территорией страны, в том числе это касается и выхода иностранных сил, которые находятся в САР незаконно.
Рауф в свою очередь поздравил сирийское руководство и народ с победами над террором и выразил желание Индонезии усилить сотрудничество с САР в рамках борьбы с терроризмом и перенять сирийский опыт в этом направлении, подтвердив уважение к суверенитету Сирии на всей территории страны.
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