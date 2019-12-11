МИД Сирии призвал прекратить односторонние санкции против республики

БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Односторонние экономические санкции в отношении Сирии должны быть прекращены, они отрицательно влияют на жизнь обычных граждан, заявил замглавы МИД САР Фейсал Микдад во время встречи со своим индонезийским коллегой Лотки Рауфом.
"Он (Микдад) в очередной раз напомнил о том, что односторонние ограниченные экономические меры влияют на сирийцев в разных направлениях и должны быть прекращены", - пишет сирийская газета "Аль-Ватан".
Замглавы МИД также отметил, что Сирия продолжит бороться с терроризмом до полного восстановления контроля над всей территорией страны, в том числе это касается и выхода иностранных сил, которые находятся в САР незаконно.
Рауф в свою очередь поздравил сирийское руководство и народ с победами над террором и выразил желание Индонезии усилить сотрудничество с САР в рамках борьбы с терроризмом и перенять сирийский опыт в этом направлении, подтвердив уважение к суверенитету Сирии на всей территории страны.