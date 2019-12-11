МИД Сирии призвал прекратить односторонние санкции против республики

Замглавы МИД также отметил, что Сирия продолжит бороться с терроризмом до полного восстановления контроля над всей территорией страны, в том числе это касается и выхода иностранных сил, которые находятся в САР незаконно.

Рауф в свою очередь поздравил сирийское руководство и народ с победами над террором и выразил желание Индонезии усилить сотрудничество с САР в рамках борьбы с терроризмом и перенять сирийский опыт в этом направлении, подтвердив уважение к суверенитету Сирии на всей территории страны.