Польский вице-премьер Говин попал в ДТП с грузовиком

ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Польши Ярослав Говин попал в ДТП с грузовиком недалеко от населенного пункта Куклин на границе Мазовецкого и Варминьско-Мазурского воеводств, сообщает радиостанция RMF FM

"Вице-премьер Ярослав Говин находился в правительственном лимузине, который столкнулся с грузовиком", - говорится в сообщении.

В местной полиции подтвердили, что лимузин Службы государственной охраны (SOP) попал в ДТП с грузовиком, но не назвали пассажира, отметив, что в аварии никто не пострадал.

В свою очередь в SOP также подтвердили факт ДТП. "Это можно оценить как дорожное происшествие с участием нашего автомобиля. Машина двигалась с включенной световой и звуковой сигнализацией и имела приоритет на дороге", - отметил официальный представитель службы Богуслав Пюрковский.