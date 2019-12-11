Польский вице-премьер Говин попал в ДТП с грузовиком

"Вице-премьер Ярослав Говин находился в правительственном лимузине, который столкнулся с грузовиком", - говорится в сообщении.
В местной полиции подтвердили, что лимузин Службы государственной охраны (SOP) попал в ДТП с грузовиком, но не назвали пассажира, отметив, что в аварии никто не пострадал.
В свою очередь в SOP также подтвердили факт ДТП. "Это можно оценить как дорожное происшествие с участием нашего автомобиля. Машина двигалась с включенной световой и звуковой сигнализацией и имела приоритет на дороге", - отметил официальный представитель службы Богуслав Пюрковский.
Аварии с участием автомобилей представителей власти в Польше происходят регулярно. Самым серьезным бело ДТП с Беатой Шидло – на тот момент премьер-министром страны - 10 февраля 2017 года. Ее госпитализировали, по официальным данным, с ушибами и ссадинами. В аварии также пострадали водитель автомобиля из кортежа и сотрудник бюро охраны правительства. Спустя неделю Шидло была выписана из больницы.
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