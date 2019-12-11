Эксперты ОНФ оценили уровень закредитованности россиян

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков", проанализировав данные Банка России, Росстата и других источников, оценили уровень закредитованности российских домохозяйств, сообщает пресс-служба движения.
"По итогам третьего квартала 2019 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 17,02 триллиона рублей, увеличившись на 13% с начала года. За последние 12 месяцев (в сравнении с первым октября 2018 года), задолженность выросла на 17%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень закредитованности в России составил 30%, что превышает данные по прошлому году (25%).
"С первого января по первое сентября 2019 года наибольший объем и прирост наблюдался в категории ипотечных и потребительских ссуд. Ипотечный портфель этой категории с начала года вырос на 14% и составил 53 061 миллиона рублей по состоянию на первое сентября", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что общий уровень просрочки по платежам составляет 756,5 миллиарда рублей. При этом, за последний год (в сравнении с первым октября 2018 года) объем просроченной задолженности сократился на 7%.
По данным ОНФ, лидерами среди регионов по уровню закредитованности стали Тыва (63%) и Калмыкия (60%). По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (13,8% против среднероссийского уровня 4,4%).
"Наблюдая за кредитной и сберегательной активностью российских семей мы видим, что кредитование постепенно становится все более долгосрочным, так как клиенты имеют ограниченный запас по предельной долговой нагрузке. Поэтому очень важно наряду с самодекларированием заемщиков предусматривать ограничения по ссудным лимитам и темпам увеличения задолженности", - приводятся слова руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой.