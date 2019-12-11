Эксперты ОНФ оценили уровень закредитованности россиян

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Эксперты проекта Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков", проанализировав данные Банка России Росстата и других источников, оценили уровень закредитованности российских домохозяйств, сообщает пресс-служба движения.

"По итогам третьего квартала 2019 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 17,02 триллиона рублей, увеличившись на 13% с начала года. За последние 12 месяцев (в сравнении с первым октября 2018 года), задолженность выросла на 17%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень закредитованности в России составил 30%, что превышает данные по прошлому году (25%).

"С первого января по первое сентября 2019 года наибольший объем и прирост наблюдался в категории ипотечных и потребительских ссуд. Ипотечный портфель этой категории с начала года вырос на 14% и составил 53 061 миллиона рублей по состоянию на первое сентября", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что общий уровень просрочки по платежам составляет 756,5 миллиарда рублей. При этом, за последний год (в сравнении с первым октября 2018 года) объем просроченной задолженности сократился на 7%.

По данным ОНФ, лидерами среди регионов по уровню закредитованности стали Тыва (63%) и Калмыкия (60%). По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (13,8% против среднероссийского уровня 4,4%).