АНО "Россия страна возможностей" и ОНФ начали проект "Культурный код"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Проект "Культурный код", направленный на популяризацию стрит-арта, поддержку талантов и развитие городской среды, запущен президентской платформой " . Проект "Культурный код", направленный на популяризацию стрит-арта, поддержку талантов и развитие городской среды, запущен президентской платформой " Россия – страна возможностей " совместно с ОНФ, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Презентация проекта прошла в ЦСИ "Винзавод" в Москве. Художники – участники проекта будут расписывать фасады зданий (не менее 30 в каждом субъекте, где пройдет мероприятие), создавая музеи монументального искусства под открытым небом.

"Мы выбрали самый креативный вариант реализации проекта – творческие фестивали. Всего их будет три. Они будут проходить с 15 апреля по 30 октября следующего года в разных городах России. Выбирать города будут сами жители – регионы уже с сегодняшнего дня могут начать подавать свои заявки на право проведения мероприятий, а наиболее подходящие для них места определятся в ходе народного онлайн-голосования. Конкурс среди субъектов России продлится до 28 февраля следующего года", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова

Предполагается, что в каждом из трех фестивалей примут участие не менее 40 художников – всемирно известных и только начинающих. Каждый фестиваль будет длиться минимум 20 дней. Их участники смогут также посетить мастер-классы и встречи с известными художниками. Для гостей будут созданы креативные пространства для знакомства с современным искусством: выставки, лекции о новых течениях в искусстве и экскурсии по площадкам проведения фестивалей.

Состав художников будет определен до 6 апреля 2020 года. Для отбора участников, оценки изображений и определения субъектов для народного голосования сформирован экспертный совет. В него вошли выдающиеся художники, профессионалы в области музейного и галерейного дела, кураторы выставок и художественные критики.

"Мы стараемся сделать все для того, чтобы в России развивались городская среда и культурная сфера. Один из инструментов – создание музеев монументального искусства под открытым небом, или другими словами – красочных граффити на домах. Все это будет сопровождаться творческими мероприятиями. Уверена, что выставки современного искусства и мастер-классы от профессиональных художников станут катализатором культурной жизни в российских городах и пробудят в людях живой интерес к этой теме. У нас на глазах появятся новые достопримечательности и точки притяжения. Важно, что жители становятся полноценными участниками процесса создания собственной городской среды и роль ОНФ – помочь им наладить коммуникацию с представителями власти", – приводится в сообщении комментарий замруководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой.