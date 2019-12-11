Приезжающие в ЯНАО ключевые специалисты получат северные выплаты

"Приходится слышать, что это несправедливо, такое мнение тоже есть, кто-то зарабатывал его слишком долго упорным трудом на Севере, а сейчас все на блюдечке будет подано. Здесь, друзья, нужно определиться, чего мы хотим. Мы одновременно с тем, что это несправедливо, раньше зарабатывали своим трудом, тут же говорим, что не можем найти детского педиатра, тут же пишем про очереди в больницах. Давайте решим, что мы хотим сделать. У нас нет своего медицинского университета для подготовки специалистов, нет такого, чтобы чужих трудоустраивали, а своих не пускали", - подчеркнул Артюхов.