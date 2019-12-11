Приезжающие в ЯНАО ключевые специалисты получат северные выплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Приезжающие на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) ключевые специалисты с первого дня будут получать все северные выплаты, сообщил на пресс-конференции губернатор Дмитрий Артюхов.
"Я честно следил за реакцией, она неоднозначная. Кто-то, видимо, являясь таким специалистом, рад этим новостям. Я хочу отметить, много вопросов в социальных сетях в личных сообщениях поступает, на кого это будет распространяться. Распространяться будет на всех, если у кого-то сегодня есть половина северного стажа, он с 1 января получит полностью, у вновь приехавшего специалиста, то есть все работники в бюджетном секторе ЯНАО получат эту возможность с 1 января на полные северные выплаты", - сказал губернатор.
Он также объяснил, почему было принято такое решение.
"Приходится слышать, что это несправедливо, такое мнение тоже есть, кто-то зарабатывал его слишком долго упорным трудом на Севере, а сейчас все на блюдечке будет подано. Здесь, друзья, нужно определиться, чего мы хотим. Мы одновременно с тем, что это несправедливо, раньше зарабатывали своим трудом, тут же говорим, что не можем найти детского педиатра, тут же пишем про очереди в больницах. Давайте решим, что мы хотим сделать. У нас нет своего медицинского университета для подготовки специалистов, нет такого, чтобы чужих трудоустраивали, а своих не пускали", - подчеркнул Артюхов.
Он также отметил важность того, чтобы в регион приезжали профессионалы.
"Положа руку на сердце, на Ямале не приезжие - только коренные жители. Все когда-то они были приезжими. Может, 20-30-40 лет назад они сюда приехали. Это понятно, это история развития нашего региона. Вот сам являюсь коренным северянином, к этому надо относиться гибко. Важно, чтобы к нам приезжали хорошие специалисты", - заявил глава региона.