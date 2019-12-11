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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2019-12-11T12:16+0300
https://ria.ru/20191211/1562250470.html
Приезжающие в ЯНАО ключевые специалисты получат северные выплаты
https://cdn22.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_945368471bab3d29928c09a54f6a38b1.jpg
РИА Новости

Приезжающие в ЯНАО ключевые специалисты получат северные выплаты

12:16 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Приезжающие на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) ключевые специалисты с первого дня будут получать все северные выплаты, сообщил на пресс-конференции губернатор Дмитрий Артюхов.
"Я честно следил за реакцией, она неоднозначная. Кто-то, видимо, являясь таким специалистом, рад этим новостям. Я хочу отметить, много вопросов в социальных сетях в личных сообщениях поступает, на кого это будет распространяться. Распространяться будет на всех, если у кого-то сегодня есть половина северного стажа, он с 1 января получит полностью, у вновь приехавшего специалиста, то есть все работники в бюджетном секторе ЯНАО получат эту возможность с 1 января на полные северные выплаты", - сказал губернатор.
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Он также объяснил, почему было принято такое решение.
"Приходится слышать, что это несправедливо, такое мнение тоже есть, кто-то зарабатывал его слишком долго упорным трудом на Севере, а сейчас все на блюдечке будет подано. Здесь, друзья, нужно определиться, чего мы хотим. Мы одновременно с тем, что это несправедливо, раньше зарабатывали своим трудом, тут же говорим, что не можем найти детского педиатра, тут же пишем про очереди в больницах. Давайте решим, что мы хотим сделать. У нас нет своего медицинского университета для подготовки специалистов, нет такого, чтобы чужих трудоустраивали, а своих не пускали", - подчеркнул Артюхов.
Он также отметил важность того, чтобы в регион приезжали профессионалы.
"Положа руку на сердце, на Ямале не приезжие - только коренные жители. Все когда-то они были приезжими. Может, 20-30-40 лет назад они сюда приехали. Это понятно, это история развития нашего региона. Вот сам являюсь коренным северянином, к этому надо относиться гибко. Важно, чтобы к нам приезжали хорошие специалисты", - заявил глава региона.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округОбщество
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