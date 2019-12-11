Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию

"Пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или выбрасываются, усугубляя проблему электронного мусора. В Tele2 считают, что контролируемый сбор старых смартфонов и их утилизация радикально изменят ситуацию", - говорится в сообщении.