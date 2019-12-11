Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Оператор мобильной связи Tele2 запускает экологический проект по приему старых мобильных устройств на утилизацию, говорится в сообщении оператора.
В нем уточняется, что Tele2 уже открыл 68 пунктов приема ненужных аппаратов в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Тула, Смоленск, Владимир, Иваново, Калуга, Рязань, Петрозаводск, Челябинск и Екатеринбург).
Все сданные устройства отправятся на челябинский завод "Мегаполисресурс" – ведущее предприятие по переработке мобильной электроники и батареек.
"Пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или выбрасываются, усугубляя проблему электронного мусора. В Tele2 считают, что контролируемый сбор старых смартфонов и их утилизация радикально изменят ситуацию", - говорится в сообщении.
По данным компании, опросы показывают, что россияне готовы участвовать в экологических инициативах и поддерживать модель сортировки отходов.