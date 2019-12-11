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Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию
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РИА Новости

Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию

12:15 11.12.2019
12225
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРеклама сотового оператора Tele2
Реклама сотового оператора Tele2
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Реклама сотового оператора Tele2. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Оператор мобильной связи Tele2 запускает экологический проект по приему старых мобильных устройств на утилизацию, говорится в сообщении оператора.
В нем уточняется, что Tele2 уже открыл 68 пунктов приема ненужных аппаратов в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Тула, Смоленск, Владимир, Иваново, Калуга, Рязань, Петрозаводск, Челябинск и Екатеринбург).
Все сданные устройства отправятся на челябинский завод "Мегаполисресурс" – ведущее предприятие по переработке мобильной электроники и батареек.
"Пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или выбрасываются, усугубляя проблему электронного мусора. В Tele2 считают, что контролируемый сбор старых смартфонов и их утилизация радикально изменят ситуацию", - говорится в сообщении.
По данным компании, опросы показывают, что россияне готовы участвовать в экологических инициативах и поддерживать модель сортировки отходов.
Мусорная угроза
15 июня 2018, 16:15
Мусорная угрозаЖители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru
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МегаполисресурсTele2 РоссияМоскваЧелябинскРязаньОбщество
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