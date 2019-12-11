Котюков рассказал о нацпроектах "Наука" и "Образование"

"Одна из самых непростых задач, которая перед нами стоит, - подготовить за срок реализации нацпроектов 35 тысяч новых исследователей. Это люди, которые будут определять будущее России и обеспечат достижение тех самых амбициозный целей. Задача – вхождение Российской Федерации в пятерку наиболее развитых технологических держав и в пятерку наиболее крупных экономик с соответствующей структурой дифференциации, более устойчивой, более наукоемкой, более информационной, технологичной и так далее", - рассказал Котюков на пленарном заседании выставки "Вузпромэкспо - 2019".