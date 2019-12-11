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Котюков рассказал о нацпроектах "Наука" и "Образование"
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РИА Новости

Котюков рассказал о нацпроектах "Наука" и "Образование"

12:15 11.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россия должна подготовить 35 тысяч новых исследователей до завершения нацпроектов "Наука" и "Образование", сообщил министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
"Одна из самых непростых задач, которая перед нами стоит, - подготовить за срок реализации нацпроектов 35 тысяч новых исследователей. Это люди, которые будут определять будущее России и обеспечат достижение тех самых амбициозный целей. Задача – вхождение Российской Федерации в пятерку наиболее развитых технологических держав и в пятерку наиболее крупных экономик с соответствующей структурой дифференциации, более устойчивой, более наукоемкой, более информационной, технологичной и так далее", - рассказал Котюков на пленарном заседании выставки "Вузпромэкспо - 2019".
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Главным итогом национальных проектов "Наука" и "Образование" в 2019 году Котюков назвал формирование команд по их реализации.
"Мы провели необходимые обсуждения и достигли взаимопонимания относительно тех сложных составляющих, которые нужно было запускать в первую очередь. У нас работают команды в пяти регионах, пять научно-образовательных центров. У нас достаточно хорошая база, сформирована необходимая инфраструктура, средства господдержки направлены, я уверен, что результат будет достойным", - отметил министр.
Котюков также сообщил, что уже отобраны организации по развитию международных центров по математике, по генетическим исследованиям. Сформирована система управления программой развития установок класса MegaScience в области ядерной физики.
"Мы на завершающем этапе проектирования нового российского научно-исследовательского судна. Такого не делалось четыре десятка лет", - рассказал Котюков.
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