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Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров
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РИА Новости

Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров

12:12 11.12.2019 (обновлено: 12:28 11.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Текст его выступления зачитал заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования (ДВП) МИД России Алексей Дробинин на открытии научной конференции памяти А.А.Громыко в МГИМО.
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"Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран. Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других", - говорится в тезисах министра.
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Сергей ЛавровНАТОБелоруссияРоссияВ мире
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