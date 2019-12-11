Глава СЖР оценил допуск российского журналиста на территорию Украины

"Многим нашим коллегам, например, Евгению Примакову, - ему на пять лет. Вот такие ограничения, конечно, тоже надо было бы уже снимать. Пора налаживать вменяемые отношения. Это – первый шаг на этом пути, это говорит о том, что какое-то потепление все-таки началось после парижской встречи", - добавил Соловьев.