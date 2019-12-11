Глава СЖР оценил допуск российского журналиста на территорию Украины

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российского журналиста впервые за долгое время пустили на территорию Украины, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости назвал это первым шагом на пути к "вменяемым" двусторонним отношениям, призвал Киев снимать и другие ограничения.
Информация о том, что журналиста МИЦ "Известия" Алексея Лазуренко пустили на Украину, ранее появилась на сайте ren.tv. В пресс-службе издания сведения также подтвердили.
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"Да, его пропустили, он работает. Он туда поехал по итогам пресс-конференции, на границе сказал, что, собственно, присутствовал на пресс-конференции с Владимиром Александровичем (Зеленским - ред.). У него проверили документы и пропустили. Дальнейшую информацию уточняем", - рассказали в пресс-службе.
Ранее в ходе пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости Илоны Рудневой, пригласил российских корреспондентов приехать на Украину.
"Это долгожданное решение, давно надо было. Мы обращались к президенту Зеленскому еще после того, как он только получил власть, с идеей все-таки отменить ограничения на въезд российских журналистов и закрыть сайт "Миротворец". Кстати, вчера появилась информация, что он закрыт, сегодня она опровергнута, они, оказывается, делали там какие-то технические исправления", - отметил Соловьев.
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Он также напомнил, что многим журналистам, ему самому в том числе, запрещен въезд на Украину на три года.
"Многим нашим коллегам, например, Евгению Примакову, - ему на пять лет. Вот такие ограничения, конечно, тоже надо было бы уже снимать. Пора налаживать вменяемые отношения. Это – первый шаг на этом пути, это говорит о том, что какое-то потепление все-таки началось после парижской встречи", - добавил Соловьев.