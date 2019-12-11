Последний этап подготовки к пуску начат на блоке №1 Белорусской АЭС

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Последний крупный этап пуско-наладочных работ, так называемая горячая обкатка, начат на построенном с участием России энергоблоке №1 Последний крупный этап пуско-наладочных работ, так называемая горячая обкатка, начат на построенном с участием России энергоблоке №1 Белорусской АЭС перед пуском его реакторной установки, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом"

Горячая обкатка — это комплекс операций, имитирующих эксплуатацию энергоблока, в ходе которых будет подтверждена его готовность к загрузке ядерного топлива в реактор. В ходе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности.

"Мы вышли на финишную прямую программы подготовки энергоблока к физпуску. Следующий этап после завершения горячей обкатки, в соответствии с планом подготовки энергоблока к физическому пуску, — ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока", - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Виталий Полянин, слова которого приведены в сообщении.