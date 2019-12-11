РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
2019-12-11T12:07+0300
https://ria.ru/20191211/1562250030.html
Последний этап подготовки к пуску начат на блоке №1 Белорусской АЭС
https://cdn25.img.ria.ru/images/150133/58/1501335885_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_3f75506ad70a7090da2413855061ce10.jpg
РИА Новости

Последний этап подготовки к пуску начат на блоке №1 Белорусской АЭС

12:07 11.12.2019
405
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаСтроящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Последний крупный этап пуско-наладочных работ, так называемая горячая обкатка, начат на построенном с участием России энергоблоке №1 Белорусской АЭС перед пуском его реакторной установки, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
Горячая обкатка — это комплекс операций, имитирующих эксплуатацию энергоблока, в ходе которых будет подтверждена его готовность к загрузке ядерного топлива в реактор. В ходе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности.
Строительство Белорусской АЭС
20 ноября, 13:26Ядерные технологии
Подготовка к ключевому этапу предпусковых работ идет на первом блоке БелАЭС
"Мы вышли на финишную прямую программы подготовки энергоблока к физпуску. Следующий этап после завершения горячей обкатки, в соответствии с планом подготовки энергоблока к физическому пуску, — ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока", - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" Виталий Полянин, слова которого приведены в сообщении.
Белорусская АЭС в составе двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Пуск реакторной установки первого энергоблока намечен на начало 2020 года.
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
20 ноября, 13:30Союзное государство
Союзное государство готово к диалогу с Литвой по БелАЭС, заявил Рапота
600000
Обсудить 0
Ядерные технологииБелорусская АЭСРосатомБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
АЭС Ои на острове Хонсю, Япония
Власти Японии одобрили планы демонтажа двух реакторов на АЭС "Ои"
Контейнеры с ураном
"Росатом" увеличит переработку обедненного гексафторида урана
Контейнеры с ураном
"Беллона" признала безопасность работ "Росатома" с обедненным ураном
Газовые центрифуги на ПО Электрохимический завод (Зеленогорск)
Экологи признали безопасность работ "Росатома" с обедненным ураном
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Тегеран считает, что Москва не бросит проект в Фордо из-за санкций США
Военные корабли в бухте Севастополя
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган
Во Вьетнаме высоко оценили позицию России по Южно-Китайскому морю
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций
Президент США Дональд Трамп
Трампа обвинили в том, что он "делает Россию великой"
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
WSJ: импичмент Трампу может нарушить планы кандидатов в президенты
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции назвали условие, при котором поддержат план НАТО по Балтике
Атомный ледокол 50 лет Победы на географическом Северном полюсе
Ученые подтвердили право России на расширение шельфа в Арктике
Председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган на заседании Совета Федерации РФ. 11 декабря 2019
Спикер нацсобрания Вьетнама рассказала о партнерстве с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
Лента новостейМолния